Теперь можно: Светлана Бондарчук после свадьбы покончила с диетой и налегает на фастфуд

Светлана Бондарчук проводит медовый месяц в Турции. Фото: Инстаграм.

Светлана Бондарчук проводит медовый месяц в Турции. Неделю назад экс-супруга режиссера Федора Бондарчука снова вышла замуж: избранником 51-летней модели стал 46-летний директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Сыграв свадьбу, молодожены отправились на турецкий курорт Бодрум. Новобрачные остановились в роскошном пятизвездочном отеле Macakizi Hotel, сняв люкс с видом на море – такой номер стоит около полутора тысяч евро (132 тысячи рублей) в сутки.

Молодожены отдыхают на курорте в Бодруме. Фото: Инстаграм.

Море, солнце, вино, вкусная еда – на отдыхе модель расслабилась и перестала следить за диетой. Новоиспеченный супруг сфотографировал Светлану за обедом: вместо диетического салата она заказала себе огромный бургер и гору картошки-фри. Судя по всему, после свадьбы Бондарчук решила не так строго соблюдать ограничения в питании и поэтому позволяет себе вредный фаст-фуд.

- Наконец-то ЗОЖ, - иронично подписал Харченко снимок жены, с аппетитом уплетающей гамбургер.

Впрочем, если Светлана и поглощает лишние калории, то они откладываются у нее в правильных местах. Снимки с пляжа доказывают, что она по-прежнему стройна и может позволить себе некоторые слабости. Сохранять форму модели помогает йога, которой экс-супруга Бондарчука увлекается уже много лет подряд. Светлана старается не переедать, но при этом не изнуряет себя голодовками. Она легко может позволить себе калорийные продукты – например, ряженку, сливочное масло или сыр, а по утрам съесть хлеб или спагетти. Помимо йоги Светлана регулярно тренируется в спортзале и много плавает.

Напомним, Сергей Харченко и Светлана Бондарчук расписались в Грибоедовском загсе Москвы 15 августа. Невеста была в эксклюзивном свадебном платье, сшитом на заказ одни из отечественных дизайнеров. Подвенечные наряды этого кутюрье стоят от 700 тысяч рублей. Торжество прошло в узком кругу, молодожены пригласили на него только самых близких друзей и родных.

Сергей опубликовал фастфуд, который поглощает модель. Фото: Инстаграм.

В свои годы Светлана Бондарчук – уже бабушка: двух внучек Маргариту и Веру ей подарил сын Сергей Бондарчук. С бывшим мужем Федором Бондарчуком Светлане удалось сохранить хорошие отношения. Режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой с осени 2015 года. Некоторое время пара не афишировала свои отношения – режиссер заканчивал свой развод с женой. Позже в интервью Светлана признавалась, что вовсе не Паулина стала виновницей их развода: ее отношения с Федором закончились гораздо раньше.

- Никто из нас двоих не уходил из семьи ради кого-то другого. Никто не посвящал себя в тот момент другому человеку. Наступил кризис. Петля какая-то, из которой мы не смогли вылезти. Потом все говорили, что Федор стал жить с другой, поэтому ушел. Нет. Это не причина развода. Все говорили о его подруге, якобы разрушившей нашу семью. Это нечестно и неправда, я так скажу, - рассказала Светлана Бондарчук в одном из интервью - Иногда надо отпускать людей. Если это твой человек, то он вернется. Если нет, то значит, так надо.

С Сергеем Харченко Светлана встречалась до свадьбы чуть больше года. К слову, в августе прошлого года пара отдыхала в том же отеле, что и сейчас. Видимо, отпуск в Турции так запомнился влюбленным, что они решили вернуться сюда и провести здесь медовый месяц.