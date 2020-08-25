«Много есть нельзя, а то треснешь»: Пелагея показала уморительное видео с трехлетней дочкой Таисией

Пелагея с дочкой Таисией. Фото: Инстаграм.

Певица Пелагея показала своим подписчикам в Инстаграме забавное видео семейного обеда с трехлетней дочкой. В ролике Таисия не дает маме положить себе дополнительную порцию сладкой запеканки. Малышка предупреждает Пелагею об ужасных последствиях переедания. Девочка контролирует буквально каждую ложку, которую отправляет в рот ее звездная мама.

- Много нельзя! Ты треснешь. Ты много будешь есть. Это ужасно, ты можешь заболеть! Там сладкое варенье, - предупреждает маму Таисия.

- А чуть-чуть можно? - спросила у дочки Пелагея.

- Да. Раз, два, три, а вот это - нет, - настаивает девочка.

В видео Таисия поучает маму, что нельзя слишком много есть. Фото: кадр видео.

Поклонники пришли в восторг от того, как дочка звезды мудра не по годам. Очевидно, что в семье певицы царит культ здорового питания, и девочку с детства приучают не есть слишком много сладкого. «Потрясающий урок ЗОЖ», «Вся диетология в одном видео от Таси», «Умный, ответственный ребенок. Знает норму», «Теперь буду это включать перед каждым приемом пищи», - восхищаются они в комментариях.

Таисия - дочка 34-летней певицы Пелагеи и 28-летнего хоккеиста Ивана Телегина. В начале лета супруги развелись после четырех лет семейной жизни. О том, что артистка и нападающий клуба КХЛ ЦСКА больше не живут вместе, стало известно в декабре прошлого года. Но документы на развод Пелагея подала только в конце мая. Про свой развод со спортсменом артистка предельно лаконично рассказала в Инстаграме, упомянув, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения.

Пелагея с бывшим мужем Иваном Телегиным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Правда, при этом стало известно, что развод случился не из-за банального «не сошлись характерами»: у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар съехались и живут под одной крышей. Новая избранница Телегина родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей. Мария Гончар - владелица турфирмы, поговаривают, что именно она помогала Пелагее и Ивану устраивать совместный отдых. Певица при разделе имущества сохранила за собой загородный дом, в котором она сейчас живет вместе с дочкой.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем тогда удалили свои аккаунты из Инстаграма. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете. В начале февраля 2016 года бывшая девушка Телегина Евгения родила от него сына Марка.