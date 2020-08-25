В Москве пройдет первый премьерный фестиваль игрового кино ковидной эпохи

«Никогда редко иногда всегда». Фото: кадр из фильма

В 2020 году исполняется пять лет фестивалю на Стрелке, на котором за это время было представлено огромное количество российских и московских премьер, в том числе таких фильмов, как «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна, «Джульетта» Педро Альмодовара, «Малыш на драйве» Эдгара Райта, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Холодная война» Павла Павликовского, «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Кислота» Александра Горчилина и многих других.

В этом году фестиваль проходит в особых условиях и позже чем обычно, но, несмотря на все сложности новой ковидной эры, программа фестиваля будет традиционно состоять из самых ярких и актуальных фильмов предстоящего киносезона. Первый масштабный премьерный фестиваль игрового кино в Москве пройдет с 30 августа по 6 сентября, как всегда, во дворе Института Стрелки со всеми мерами предосторожности, накладываемыми текущей эпидемиологической повесткой.

«Плохие истории». Фото: кадр из фильма

В сезон отложенных релизов и почти полностью отмененного кинопроката мы с радостью предлагаем вниманию зрителей лучшее арт-кино, которое удалось собрать на немногих состоявшихся в этом году фестивалях. Особый упор мы делаем на американский независимый и европейский кинематограф: в программе в этом году лауреаты Берлинале («Никогда редко иногда всегда» Элизы Хиттман) и Санденса («Ширли» с Элизабет Мосс, «Гнездо» с Джудом Ло и вдохновленный судебным делом Харви Вайнштейна фильм Китти Грин «Ассистентка»), картины из основных кинематографических стран Европы — Франции («Удалить историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна), Италии («Плохие истории» Фабио и Дамиано Д'Инноченцо), Германии (современная городская сказка «Ундина» Кристиана Петцольда). Одним из главных событий фестиваля станет российская премьера картины, выигравшей в этом году Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — «Зла не существует» иранца Мохаммада Рассулофа. Не забыто и российское кино, представленное двумя весьма неожиданными работами: молодежный хоррор сценариста дилогии «Горько!» Алексея Казакова «Побочный эффект» оригинально комментирует недавнюю историю нашего государства, а «Конец фильма» Владимира Котта – сегодняшнее морально-нравственное состояние российских кинематографистов. Именно «Конец фильма», адекватно отражающий растерянность сегодняшней интеллигенции, и откроет фестиваль.