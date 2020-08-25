Полузащитник сборной Казахстана, перешедший в ЦСКА, не будет считаться легионером

Бактийор Зайнутдинов в матче чемпионата России по футболу между командами "Ахмат" (Грозный) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Фото: Елена Афонина/ТАСС

ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Красно-синие после прохождения игроком медосмотра подписали с ним контракт до окончания сезона 2024/25. «Граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате», - сообщается на сайте красно-синих.

Напомним, что с 1 июля 2020 года спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, действительно больше не считаются легионерами и не попадают под лимиты на иностранных игроков, действующие у нас в разных игровых видах спорта. Напомним, что в Российской премьер-лиге в заявке команды на сезон теперь не должно быть более 8 легионеров, зато все они могут одновременно выйти на поле.

Кого же конкретно коснутся эти новые правила?

Белорусы, как члены Союзного государства, перестали считаться легионерами еще в прошлом году. Игроков из Киргизии в РПЛ нет, зато есть по два футболиста из Армении и Казахстана. Это Вараздат Ароян («Урал»), Александр Карапетян («Тамбов»), Акмаль Бахтияров («Сочи») и новичок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, перешедший туда из «Ростова».

Кстати, такие послабления действуют и в других экономических зонах, к примеру, в Евросоюзе футболисты из других стран ЕЭС легионерами не считаются.

ИЗ ДОСЬЕ

Бактиёр Зайнутдинов. Родился 2 апреля 1998 года. Полузащитник.

Гражданство: Казахстан.

Рост: 185 см.

Вес: 75 кг.

Предыдущие клубы: «Тараз», «Астана» (оба — Казахстан), «Ростов» (Россия).

Игрок национальной сборной Казахстана (13 матчей, 6 голов).