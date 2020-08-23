Алексей Миранчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" добился победы над "Локомотивом" после того, как на финише прошлого сезона поединок этих двух команд завершился вничью 1:1. "Красно-белые" у себя в Тушино победили со счетом 2:1, а после поединка гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе пообщался с журналистами, подведя итоги главной встречи 4 тура в Премьер-Лиге:

- После встречи с болельщиками родилось мнение, будто я сказал, что болельщики нам не нужны. Но это неправильно меня истолковали, либо же я неправильно донес идею. Я сказал, что для того, чтобы авторитет болельщиков был высок, от них требуется совершенно другой уровень поддержки нашей команды. Критиковать меня? Я знаю позицию болельщиков, совет директоров знает. И критику в отношении меня стоит вынести в отдельную строку, а во время игры - поддерживать команду.

- Можно ли говорить о трансфере Миранчука в контексте того, что он сломался сегодня. Получается, с Миранчуком и без "Локо" - это две разные команды.

- О! Это очень серьезный вопрос. Насколько мы готовы к тому, чтобы отпускать игрока. Не отпускать не правильно, а отпускать - тоже... вот сегодня игра поменялась. И поменялась не так, как хотелось бы.

- То есть, если отпускать, то только с достойной заменой?

- Да я бы так не сказал - у нас у самих есть достаточно вариантов замены. В середине поля у нас очень много хороших ребят растет. Просто вопрос - сколько лет они будут расти, когда они достигнут уровня Леши. Но это тренерский вопрос и дальше очень серьезное обсуждения предстоят, чтобы найти оптимальное решение. И для Алексея в том числе.

- Травма Баринова может повлиять на это решение?

- Надо понять, насколько серьезно повреждение. Не знаю, не хочу загадывать. Надо еще сперва информацию получить. Потом уже начать думать, что с этим делать. Но сегодня отсутствие Димы очень здорово сказалось.