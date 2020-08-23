Капитан "Спартака" после победы над "Локомотивом" сказал, почему для него эта игра была принцпиальной

Георгий Джикия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак", победив "Локомотив", набрал после 4 матчей в сезоне 8 очков. И выигрыш 2:1 - крайне важен для "красно-белых", которые отстраивают новую команду в текущем сезоне. Капитан "Спартака" Георгий Джикия после поединка рассказал, почему для него встреча с "Локомотивом" была по-своему принципиальной, и подвел итог первому в сезоне столичному дерби.

- Положительные впечатления от игры, мы выиграли сегодня. Не сломились, у нас был план и мы его придерживались. Забили и выиграли - это самое главное.

- А что это за план был такой, которого вы придерживались?

- Было заметно - доминировали, владели мячом. Но в первом тайме не получалось подойти к воротам так, как хотелось. Во втором тайме немного добавили и начали немного быстрее действовать. И Слава Богу...

- Второй матч подряд команда пропускает со стандарта. Почему?

- Это будем разбирать, конечно же. Это не есть хорошо, но, опять же, повторюсь, самое главное, что сегодня выиграли. Думаю, что завтра тренерский штаб завтра на это обратит внимание и мы сделаем выводы.

- У "Локомотива" при счете 1:1 было несколько моментов. Получается - не реализовали свое и пропустили от вас?

- У Эдера был хороший момент, когда он вышел и ударил. Макси выручал нас - спасибо, они не забили, а мы забили.

- А насколько повлияло то, что у "Локомотива" ушли из-за травм два игрока - Миранчук и Баринов?

- То, что они лидеры своих команд, это же да. Самое главное - здоровья этим игрокам. Когда не играет ведущий футболист, то это всегда позитивно отражается на другой команде. И вот у нас сегодня проще было, потому что с правого фланга не было такого мастера, как Леша.

- Носят ли для вас принципиальный характер игры с "Локомотивом"?

- Да. Но - нет же никакой злости, наоборот - я знаю, что был в "Локомотиве" 10 лет. Не получилось там. Поэтому для меня это принципиальный соперник. Это вот лишний раз доказать, что я ни такой и плохой уж футболист был. Все хорошо, все отлично.

- Скоро сборная, ждете вызов в команду?

- Да давно не играли. Но перед сборной еще очень важные игры. Все прекрасно знают, что мы с соперниками из нижней части турнирной таблицы чуть-чуть нерезультативно играем. Поэтому надо серьезно подойти к следующей игре, не думать о сборной пока. Потому что сегодняшняя игра с "Локомотивом" очень много сил отнимает, и перед игрой с "Ротором", не хочется обижать их, это иногда очень плохо сказывается. Никакой эйфории, сегодня все чуть футбол посмотрят и будут спать.

- Вот этот график через 3 дня на 4-й это не мешает и даже в кайф, кажется, вам.

- Да, это в кайф. Потому что обычно недельный цикл и ты очень долго ждешь игру. И вот если не дай Бог опять отрицательный результат - потом еще ждешь. Поэтому лучше конечно же играть на третий-четвертый день.

- Но вот де Брюйне говорит, что это просто сумасшедший график.

- Де Брюйне играет в год по 70-80 игр, а мы максимум ну 40 набегает. Ему есть на что жаловаться.

- То есть график в 18 команд потяните?

- А сейчас сколько команд?

- Эм... 16.... вы серьезно спрашиваете?

- (смеется) Да думаю, что потянем. Но другое дело, что коронавирус сбил весь этот ритм. И из-за него такие "непонятки", но посмотрим.

- Сейчас ходят слухи о вашем возможном трансфере в "Наполи". Что скажете?

- Информацию про "Наполи" читаю так же, как и вы в Интернете. Ко мне никто не обращался, в Инстаграм мне в директ не писал. Но сейчас у меня нет мыслей об уходе из "Спартака". Я об этом и раньше говорил.