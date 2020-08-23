Кингсли Коман забил победный гол в матче. Фото: REUTERS

В Лиссабоне вечером воскресенья, 23 августа, прошел финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2019/2020. В этом сезоне решающие матчи турнира прошли в формате "Финала восьми" и начиная с четвертьфинала команды из-за этой "поправки на коронавирус" играли по одной встрече. В финал вышли в итоге такого турнира "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Французы - самый богатый клуб Франции, а немецкая команда в сезоне просто катком прошлась по своему чемпионату, выиграв все трофеи.

Битву двух равных по силе команд решил всего один эпизод. На 59-й минуте поединка Кингсли Коман, воспитанник "ПСЖ", забил гол после паса Киммиха, мягко кивнув головой. Все! После этой встречи как ни старались обе команды, голов забить не удалось.

"Бавария" добилась шестой в истории победы в Лиге Чемпионов. Последний раз команда из Мюнхена побеждала в финале весной 2013 года. И спустя семь лет главный трофей Европы - снова у баварского клуба. "Бавария" до сего дня побеждала пять раз в Лиге Чемпионов - 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/01, 2012/13. Была финалистом - пять раз: 1981/82, 1986/87, 1998/99, 2009/10, 2011/12. И вот теперь - шестой успех в истории клуба.

Таким образом, в финале Суперкубка Европы сыграют "Бавария", победившая в Лиге Чемпионов, и "Севилья", которая победила в Лиге Европы накануне.