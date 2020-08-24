Обычно, когда мы подводим итоги недели по прослушиванию программ Радио «Комсомольская правда», выложенных в подкасты, у нас бывает 5-7 топовых тем. Но только не на этой неделе. Все верхние строчки с огромным количеством прослушиваний занимают наши эфиры про ситуацию в Белоруссии.

1 место. Спецкор Александр Коц - из Минска: Белорусы не понимают, что делать дальше (слушать)

2 место. Александр Лукашенко: Если мы пойдем на новые выборы, мы погибнем как нация (слушать)

3 место. Александр Коц: В Белоруссии запущен процесс свержения власти (слушать)

4 место. Редактор «КП-Беларусь» Андрей Левковский: Мы не призываем к свержению власти, мы просто даем факты (слушать)

5 место. Владимир Ворсобин - из Белоруссии: Рабочие заводов реально не понимают, что будет с экономикой, если они свалят Лукашенко (слушать)

6 место. Худрук МХАТа Эдуард Бояков: Белорусские протесты готовились на фестивалях, которые проводили на гранты (слушать)

7 место. Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение (слушать)

8 место. Олег Кашин: Лукашенко удалось подморозить Советский Союз на 26 лет и сейчас там наш 1991 год (слушать)

9 место. «Люди устали уже от отца народов»: что думают россияне о ситуации в Белоруссии (слушать)

10 место. Олег Кашин: Если Лукашенко не удержится, это будет провал России (слушать)