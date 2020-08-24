Разгадать шифр и спасти пострадавшего: ивановские пожарные создали квест для школьников

Огонь в окнах, треск, шум, комнаты уже заволокло дымом, в одной из них – пострадавший, а в другой – дети! К счастью, это не настоящее ЧП, а площадка детского пожарного квеста, который учит школьников правилам пожарной безопасности. А закрытые в комнатах ребята – участники игры. Им нужно правильно отвечать на вопросы о пожарной безопасности, разгадывать шифры, чтобы открывать комнаты и в итоге добраться до главной и спасти из нее пострадавшего.

Этот квест придумали сотрудники Ивановского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества». Надо ли говорить: чтобы поправить печальную статистику пожаров и пострадавших на них, учить дружить и бороться с огнем нужно с самого детства. Но как знакомить наших детей, выросших со смартфоном в руках, с правилами безопасности? Чем удивить, как заинтересовать, чтобы был результат? Квест подходил идеально! Это интересно, модно и очень популярно у подростков.

Виталий Огнетушилов проводит с ребятами викторину. Фото: предоставлено Ивановским областным отделением ВДПО.

Пожарные-добровольцы придумали испытания, которые нужно пройти участникам учебных занятий, чтобы быть готовым к тушению пожара, разработали сценарий игры, прикинули, как в деталях можно воссоздать атмосферу настоящего ЧП и подали заявку на грант областного правительства. Выделенные 500 тысяч рублей и помогли оборудовать в помещении регионального отделения ВДПО уникальную квест-площадку.

— Начинается квест с видео, в котором начальник по технике пожарной безопасности Виталий Огнетушилов предлагает ребятам проверить теоретические знания каждого ученика, — рассказывают в Ивановском областном отделении ВДПО. — Проводится викторина по правилам пожарной безопасности. Далее даются установки, как нужно действовать. Помимо необычной обстановки, как и в других популярных квестах, здесь есть элементы интерактива: детям нужно переодеваться, нажимать на кнопки, открывать замки и решать необходимые задания, применяя при этом смекалку и пользуясь знаниями курса ОБЖ.

Ребятам нужно открыть несколько комнат. Фото: предоставлено Ивановским областным отделением ВДПО.

Время у команды около часа. Участников 4-7. И семь заданий. Например, чтобы надеть имитированную одежду пожарного, нужно на замке с шифром набрать разгаданный код и открыть шкаф. А чтобы тушить пожар необходимо знать, чем это делать и какими устройствами пользуются пожарные. Ведущий дает ребятам пояснения, установив оборудование на места и подключив его к устройствам, команда идет дальше. Наконец, комната с пострадавшим, он надышался дымом. Его надо спасти, но как? Ведущий объясняет, что для этого применяется и как действовать.

Участники должны правильно подключить пожарное оборудование. Фото: предоставлено Ивановским областным отделением ВДПО

В итоге за короткое время ребята учатся, как действовать в случае пожара, как применить огнетушители, как подключить пожарный рукав к пожарной колонке, потушить условный пожар и, конечно, спасти человека. Кстати, на площадке установлены камеры, которые позволяют следить за правильностью прохождения заданий. После игры — «разбор полетов», чтобы закрепить знания и сделать работу над ошибками.

— Пока это единственный подобный проект в России, — говорит председатель совета Ивановского областного отделения ВДПО Андрей Сафонцев. – Такой квест-урок дает возможность рассказать и показать детям как созидательную, так и разрушительную сторону огня, научить их мерам предосторожности, а также правилам поведения при возникшем пожаре.

Главная задача — спасти пострадавшего. Фото: предоставлено Ивановским областным отделением ВДПО.

Кстати, пока одна команда «тушит» пожар, другая под руководством сопровождающих педагогов осматривает выставку детского творчества школьников «Неопалимая купина» и экспозицию музея ВДПО. Плюс — настольные игры, кроссворды и другие интересные штуки.

Желающих поучаствовать в квесте очень много. Заявки пожарным-добровольцам приходят от школ со всего города и районов области. Правда, пандемия коронавируса и тут попортила планы, квест на время пришлось приостановить.

Фото: предоставлено Ивановским областным отделением ВДПО.

— Мы бы очень хотели перевести эту идею в область онлайн-квестов, — говорит Андрей Сафонцев. – В этих играх на соревновательной основе участвовали бы школьники и других регионов. Конечно, для этого необходимы разработчики программного обеспечения и финансовые средства на создание такого проекта, которые найти не просто.

Но пожарные-добровольцы рассчитывают найти поддержку. Ведь идея и правда классная. Онлайн-квест помог бы привлечь еще больше школьников к таким нестандартным урокам по правилам пожарной безопасности. Эти знания спасут многие жизни.

Эта статья вошла в число победителей конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке ИД «Комсомольская правда».