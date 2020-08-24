"Я бы с таким рационом просто умерла": Ляйсан Утяшева шокировала поклонников голодной диетой

Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройностью. Однако на последних снимках кажется, что звезда просто начала "таять" на глазах. Оказывается, ей пришлось сесть на диету.

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стала голодная диета супруги Павла Воли. "Давно не делилась своим рационом... Лето - прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс", - написала бывшая гимнастка под черно-белым снимком, на котором она позирует в черном бикини.

Она сообщила, что практикует интервальное голодание, при котором не ест целых 16 часов. После чего обнародовала свой рацион. До завтрака красавица выпивает стакан воды натощак комнатной температуры, после чего совершает 20-минутную пробежку на свежем воздухе.

"Завтрак - вода комнатной температуры, фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат). Обед - вода всегда перед едой, запеченная легкая рыба, креветки или любые морепродукты. Или филе курицы, индейки плюс сырые овощи", - написала она.

А вот ужин спортсменка игнорирует. Пьет только воду. "Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть). Сон - лучшее, что вы можете дать себе в отпуске", - добавила Утяшева. Кроме того, она отказалась от кофе, сладкой холодной газированной воды, молочных коктейлей.

Прочитав это, поклонники звезды пришли в ужас. "А жить на 500 калорий в сутки нормально?", "Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно! Простите! С формами было лучше", "Я бы с таким рационом просто умерла бы", "На ужин только вода?", "Это весь рацион за день?", "А на ужин что, Ляйсан?", "А где белки, а жиры?", "На водичке и фруктиках далеко не убежать", - пишут шокированные фолловеры.

Кстати, после завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева время от времени боролась с лишним весом. По ее словам, она никогда не была худой. А после рождения сына ей и вовсе пришлось избавляться от лишних килограммов. Она села на жесткую диету и много тренировалась, чтобы снова обрести стройность.

Ляйсан появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Она много бегает. "Ни одна диета не даст такого эффекта. Кроме того, улучшение кровообращения при занятии бегом поможет организму обновить клетки и кровеносные сосуды, которые отмирают от недостатка движения. Вы обязательно почувствуете прилив новых сил! ", - делилась секретом идеальной фигуры гимнастка.