Суд на Михаилом Ефремовым 24 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередное заседание по громкому делу должно, наконец, приблизить развязку: на прошлой неделе суд остановился на самом интересном - представлении доказательств невиновности (!) актёра в пьяном ДТП. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев на камеры громко рассказывал о том, что его подзащитного подставили и на самом деле за рулём был некий «очень известный человек», чьё имя - прямо как в случае с персонажем саги о Гарри Поттере Волан-де-Мортом - нельзя называть. Впрочем, рассказывать сказки перед судьей Еленой Абрамовой юрист не стал и всю пятницу тянул время - заявлял одни и те же ходатайства, а потом и вовсе - отвод судье.

Однако, в итоге от дела отвели самого Пашаева - такую просьбу высказал Михаил Ефремов.

Кто станет новым защитником актера и какой тактики будет придерживаться, узнаем уже скоро - заседание стартует в 10.00.

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