Австрия высылает российского дипломата

Факт высылки подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии. Фото: ТАСС

Власти Австрии приняли решение о высылке российского дипломата на том основании, что его работа противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Факт высылки подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», - заявила официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства Клаудиа Тюрчер.

Ранее в австрийских СМИ появилась информация, что эта страна признала одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон-грата и потребовала покинуть Австрию до начала сентября. В сообщениях отмечалось, что такая ситуация происходит впервые, а самого дипломата подозревают в промышленном шпионаже.

«Российский дипломат в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии» – утверждает Kronen Zeitung.

Также это издание сообщило, что инцидент спровоцировал заявление некоего австрийца, передававшему дипломату различные сведения. А сам работник дипмиссии от показаний отказался, сославшись на дипломатический иммунитет.