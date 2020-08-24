Австрия высылает российского дипломата

Факт высылки подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии.
Фото: ТАСС
Власти Австрии приняли решение о высылке российского дипломата на том основании, что его работа противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Факт высылки подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии.
«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», - заявила официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства Клаудиа Тюрчер.
Ранее в австрийских СМИ появилась информация, что эта страна признала одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон-грата и потребовала покинуть Австрию до начала сентября. В сообщениях отмечалось, что такая ситуация происходит впервые, а самого дипломата подозревают в промышленном шпионаже.
«Российский дипломат в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии» – утверждает Kronen Zeitung.
Также это издание сообщило, что инцидент спровоцировал заявление некоего австрийца, передававшему дипломату различные сведения. А сам работник дипмиссии от показаний отказался, сославшись на дипломатический иммунитет.