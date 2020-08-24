По-русски без переводчика: как в Москве готовят к школе детей из семей беженцев

В группе в основном дети беженцев из Афганистана Фото: предоставлено АНО «Этносфера».

Кудрявый коротко стриженный малыш деловито выводит фломастером «мама», то и дело поправляя сползающую медицинскую маску. У него шоколадная кожа и смешливые карие глаза. Ему семь. Он из Кот-Д’Ивуара. Его зовут Жюльен, но он предпочитает имя Исмаил. У его трехлетней сестры на голове сотня косичек, в руке – цветные карандаши. По-русски она еще не говорит, но старательно повторяет за любимым старшим братом все, что он делает.

Вместе с тетей Николь и маленькой сестренкой Жюльен-Исмаил ходит на 120-часовые курсы подготовки к школе для детей из семей беженцев. Занятия проходят летом на Северо-Востоке Москвы, в районе Свиблово. Некоторым ученикам и их родителям приходится тратить на дорогу по два-три часа. Это тяжело, но эти летние недели – самые важные для подготовки к первому сентября. Все дети очень ждут этого момента – быть первоклассниками, ходить в школу… В группе в основном дети беженцев из Афганистана. Некоторые из них начали говорить по-русски, но работа над фонетикой, грамматикой, лексикой и восприятием речи на слух (аудирование) продолжается.

Фото: предоставлено АНО «Этносфера»

Традиционные методы и новые технологии

Занятия по подготовке детей беженцев, не владеющих и слабо владеющих русским языком, к поступлению в столичные школы проводятся уже шестой год. Большинство шести-семилетних «выпускников» курсов успешно учатся в московских школах. Для проведения занятий этим летом была выбрана база Коворкинг-Центра НКО в СВАО. Занятия проходят с небольшой группой детей в просторных светлых помещениях, оснащенных всем необходимым.

У педагогов в арсенале и традиционные методы обучения (тексты, таблицы и иллюстрации) и современные технологии (аудио, видео и инфографики). Все это вместе и дает хороший результат. При просмотре фильмов и мультиков дети слышат речь носителей языка, сопереживают героям, узнают новое о России. Обучение детей и взрослых иностранных граждан ведут опытные квалифицированные специалисты Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера». Общее руководство проектом осуществляется исполнительным партнером Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в РФ – Благотворительным фондом «Здоровье и жизнь».

В середине июля педагоги проекта определили уровень владения русским языком новых учеников. Составили программу с развивающими занятиями языковой и социокультурной адаптации. В нее вошли: речевая практика русского языка, работа над произношением, интонированием, аудирование и развитие способности понимать живую русскую речь на слух, обучение лексике, пополнение словарного запаса, изучение грамматики русского языка, обучение письму и чтению, развитие мелкой моторики, творческих способностей, занятия по развивающим предметам на русском языке (математика, окружающий мир), знакомство с русскими традициями и виртуальное путешествие по Москве. Таким образом, процесс обучения включает в себя не только усвоение знаний по русскому языку, но и становление многих учебных и интеллектуальных навыков, а также развитие самих познавательных процессов — внимания, памяти, мышления, личных способностей.

Фото: предоставлено АНО «Этносфера»

В этом году не обошлось без новшества. Программой по подготовке детей к школе предусмотрены интегрированные занятия по русскому языку, математике, окружающему миру, ИЗО, социально-культурной адаптации, развитию творческих способностей будущих школьников. Мамы активно включаются в процесс, знакомятся друг с другом, общаются. Языковой барьер преодолевается не сразу, но мотивация родителей очень сильна: «Я хочу выучить русский язык, чтобы поговорить с учительницей моего сына», «Я хочу разговаривать с соседями и другими мамами в парке, где мы гуляем с детьми», «Я хочу говорить по-русски без ошибок в магазине, аптеке, у врача», «Я хочу найти работу в Москве», «Мои дети учатся, я хочу помогать им с уроками», «Теперь я живу в России, я хочу выучить русский, чтобы понимать людей». Все это выдержки из мини-сочинений, которые написали слушатели.

Взрослые тоже сели за парты

В рамках программы некоторые занятия по социокультурной адаптации и изучению русского языка проходят в смешанных группах – совместно детей и их родителей (школа для родителей). Параллельно проводятся консультации слушателей, которые окончили курсы по русскому языку и социокультурной адаптации (180 часов). Они готовятся к поступлению в московские вузы. В этом году слушательница курсов, мать троих детей Асма Ториалай, приехавшая в Москву в 2011 году из Афганистана, успешно преодолела вступительные испытания и поступила на факультет психологии РУДН. «Не верится, что меня приняли! – писала она в чате преподавателю, – сейчас умру от радости!»

Более чем двадцатилетний опыт, накопленный в области РКИ, позволяет специалистам Центра «Этносфера» решать задачи интеграции ребенка в новое для него языковое и культурное пространство, формировать многонациональный детский коллектив. За это время через курсы русского языка прошло огромное количество групп иностранных граждан: мигрантов ближнего и дальнего зарубежья, беженцев, лиц, ищущих убежище от дошкольного возраста до взрослых слушателей.

Запомнились ученики из Вьетнама, старательно записывавшие упражнения; музыкальная и веселая группа из Камеруна и Конго; слушатели из Сирии, Афганистана, Китая, Киргизии, Таджикистана… и многих других стран ближнего и дальнего зарубежья: медики, работники общепита, домохозяйки, учителя, логисты и юристы. Кого только не было! Когда у камерунца Джейсона поинтересовались, зачем он учит русский язык, ведь его знания языка вполне достаточны (на тот момент Джейсон работал поваром в ресторане), он честно ответил: «Мне важно знать русский настолько хорошо, чтобы… спорить с детьми! Они ходят в обычную школу и часто меня поправляют, когда я говорю «неправильно». Я хочу, чтобы моего авторитета хватало и в сфере русского». Тоже мотивация.

Фото: предоставлено АНО «Этносфера»

— Для нас очень важно, что наши выпускники из числа мигрантов имеют возможность обучаться в российских образовательных организациях, получать хорошее образование, строить достойную карьеру на территории России, а также раскрывать для себя особенности русского менталитета, — отмечают в некоммерческой организации «Этносфера». — Перспективы развития Москвы как многокультурного города с неизбежно высокими социальными и информационными рисками требуют от системы образования новых подходов к социализации и процессу формирования идентичности все более молодого поколения иностранных граждан, приезжающих в Москву. Наш проект – один из таких подходов, успешно зарекомендовавший свою эффективность.

Эта статья вошла в число победителей конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».