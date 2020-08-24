Не подкралась ли к вам старость: Как проверить, насколько вы молоды

Хорошая новость в том, что старость не считается болезнью Фото: Shutterstock

На сегодняшний день не существует единой все объясняющей теории, почему наш организм начинает стареть. Но хорошая новость в том, что старость не считается болезнью. А вот чтобы держать руку на пульсе исключительно в переносном смысле, контролируя состояние своего организма, можно пройти небольшой тест, который продемонстрирует вам, начали вы стареть или еще «как огурчик».

Острый ли взгляд?

Аккомодация – это способность глаза фокусироваться на предмете в зависимости от его удаленности. С возрастом зрение начинает ухудшаться, и людям за сорок нередко приходится покупать себе очки для чтения. Проверить, в какой форме находятся ваши глаза, несложно.

Протестируйте себя: поднесите к глазам газету, желательно “Комсомольскую правду” и отметьте расстояние, на котором ваша глаза легко разбирают слова обычного, не заголовочного шрифта. Когда вам 20 лет, это расстояние примерно равно 10 см, а когда зрение начинает снижаться, это уже около 23 см.

Быстрая ли реакция?

Берем длинный предмет, допустим, линейку. Раскрываем пальцы где-то на 10 см и попросим кого-нибудь отпустить линейку без предупреждения между вашими пальцами. Как быстро вы сможете поймать ее?

Проделайте эту процедуру трижды. И каждый раз отмечайте деление линейки, на котором сомкнулись ваши пальцы. Сложите получившиеся цифры и поделите на три. Средний результат в пределах нормы для 20-30-летнего человека – 30 см. Для 40-50-летнего – 20. Отпускать линейку нужно максимальным делением вниз.

Увлекательно, не правда ли?

Цапля? Значит, молодая!

А теперь встаньте в позу цапли! Это довольно эффективный способ проверить состояние вашего вестибулярного аппарата. Согласно некоторым исследованиям, в период между 20-ю и 80-ю годами происходит почти стопроцентная постепенная утрата способности долго стоять с закрытыми глазами на одной ноге.

Проводить «цапельный тест» нужно так: встаньте ровно, поставьте ноги вместе и закройте глаза. После этого поднимите одну ногу – левую, если вы правша – и согните ее в колене. Попросите друга засечь время и рассказать, сколько вы продержались в такой позе. В норме для 30-летнего человека, который не испытывает больших проблем с вестибулярным аппаратом, это время составляет около 20 секунд. Пожилой «аист» не продержится и десяти.

Кстати, вся редакция «Комсомолки» с азартом протестировали себя «цапельным» способом!

На всех парах

Ваша скорость передвижения - один из главных показателей старения организма. Она отвечает за качество работы мышц ваших ног, а также скорость передачи нервных импульсов.

Это важные факторы, демонстрирующие старение. Но, как вы понимаете, этому можно противостоять, если больше ходить пешком и заниматься физкультурой.

Странное слово Ангедония

Если вы потеряли интерес к жизни, например, перестали следить за новостями, не интересуетесь трендами, не понимаете современный сленг и не хотите ничего из вышеперечисленного, вы действительно стареете! Это объясняется дефицитом гормона роста и сказывается на физическом и психологическом уровнях. А еще могут возникнуть чувство беспокойства и пустоты, потеря жизненной энергии.

А ТЕПЕРЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Если вы прошли все тесты и поняли, что начинает подкрадываться старость, это не повод паниковать. Ее вполне можно отодвинуть, и довольно далеко.

Во-первых, найдите себе дело по душе – будь то работа или хобби. Увлеченного человека всегда узнаешь по огню в глазах, а это признак молодости.

Во-вторых, снижайте уровень стресса. Хронический стресс сильно бьет по организму, нарушая работу почти всех систем. А плохое здоровье – это спутник старости. Так что пересмотрите жизненные приоритеты, поинтересуйтесь медитацией – может, вам подойдет. Высыпайтесь и отдыхайте достаточно.

В-третьих, займитесь своим здоровьем. Пройдите медицинское обследование, включите в свою жизнь физкультуру.