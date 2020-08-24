148 участников беспорядков после поражения ПСЖ задержаны в Париже

Столкновения на центральных улицах между полицейскими и группами молодых людей продолжались до часу ночи Фото: REUTERS

Обстановка на Елисейских полях после финального свистка Лиги чемпионов была очень напряженной. В воскресенье вечером толпы фанатов вышли в центр Парижа, жгли петарды, крушили машины, били витрины дорогих магазинов. На улицу были выведены подразделения полиции, которые пытались локализовать беспорядки и утихомирить пыл расстроенных болельщиков.

Французские СМИ сообщают, что уже в 22.30 274 человека, которые находились без масок в различных барах и кафе недалеко от Елисейских полей, были задержаны. Министр внутренних дел еще накануне предупреждал, что с нарушителями карантина будут обходиться очень жестко. При этом в городе заранее проводились профилактические меры, чтобы исключить большое скопление народу в одном месте, а на улицах бесплатно раздавали маски.

Обстановка на Елисейских полях после финального свистка Лиги чемпионов была очень напряженной Фото: EAST NEWS

Но заведенные болельщики явно проигнорировали все эти предупреждения, прорвали заграждения и стали громить все подряд, поджигать мусорные баки, после чего в дело пришлось вмешаться силовикам. Всего в операции в этот вечер участвовало 3000 полицейских, жандармов и военных, плюс более 300 пожарных, предает «Фигаро».

Столкновения на центральных улицах между полицейскими и группами молодых людей продолжались до часу ночи. Против обстрела фейерверками и стеклянными бутылками полицейские применили слезоточивый газ.

Правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы разогнать «сотню человек», сообщили в префектуре полиции. Всего, по официальным данным, в эту ночь было задержано 148 человек.