Южнокорейские разведслужбы: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

О сестре Ким Ё Чжон известно совсем немного. Даже ее возраст определяется весьма приблизительно Фото: EAST NEWS

Южнокорейская разведка сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передает все больше своих полномочий своей родной сестре Ким Ё Чжон. Якобы это происходит по причине постоянного нездоровья президента КНДР.

СМИ уже не раз со ссылкой на самые высокопоставленные источники в закрытой для доступа иностранцев Северной Корее сообщили о недугах и даже коме Ким Чен Ына, но каждый раз эти сообщения оказывались недостоверными. На прошлой неделе появились фотографии с заседания правительства КНДР, на котором присутствовал вождь, но никто не может ручаться за их достоверность.

О сестре Ким Ё Чжон известно совсем немного. Даже ее возраст определяется весьма приблизительно. СМИ считают, что ей 36 лет, и она на 4 года младше своего брата, который руководит страной с декабря 2011 года.

Ким Ё Чжон – младший ребенок Великого руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Именно на похоронах своего отца, скончавшегося в декабре 2011 года во время инспекционной поездки на бронепоезде по стране, Ким Ё Чжон впервые выступила публично. В объективы фотокамер она попала случайно годом ранее, во время проведения III конференции Трудовой партии Кореи.

После прихода к власти Ким Чен Ына его сестра, по определению западных СМИ, «тихо и незаметно» работала, не выходя из тени своего знаменитого брата. В 2018 году она сопровождала его на историческую встречу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. А до этого побывала на зимних Олимпийских играх, которые проводились в Пхёнчхане, став первым членом династии, приехавшим в Южную Корею после окончания Корейской войны в 1953 году.

С 2015 года Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи и с 2017 года является кандидатом в члены Политбюро ЦК партии.

Личная жизнь Ким Ё Чжон – тайна за семью печатями. Южнокорейские СМИ приписывают ей брак с одним из правительственных чиновников Северной Кореи, а также беременность в 2015 году. В то же время, все источники соглашаются с тем, что эти данные официально не подтверждены и могут быть ошибочными.

Известно лишь, что у Ким Ё Чжон и Ким Чен Ына очень близкие и доверительные отношения. Так что нет никаких основания полагать, что в случае прихода к власти Ким Ё Чжон изменить политику КНДР.