Лолита: Я за харассмент. Если он исчезнет, мы забудем, что такое секс!

Лолита не находит себе места от волнения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой осенью Лолита впервые поднимется на сцену и... не споет ни одной песни: попробует себя в качестве драматической актрисы. Худрук и режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов (кстати, он еще и ведущий программы «Культурный код» на Радио «КП») уговорил певицу принять участие в своем новом спектакле по «Женитьбе» Гоголя. 56-летняя Лолита сыграет 26-летнюю Агафью Тихоновну, которая в пьесе, как все со школы помнят, безуспешно пытается выйти замуж. Оправдывая название театра, постановка будет самая что ни на есть модерновая: помимо гоголевского сюжета, Грымов намерен использовать мотивы «Свадьбы» Чехова и «Женитьбы Бальзаминова» Островского.

В прошлом у певицы некоторое количество браков, нашумевшие разводы (последнего экс-мужа Дмитрия Иванова она выселяет из собственной квартиры через суд); в настоящем, говорят, новый роман — ей ли не знать все по теме, так волновавшей классиков? Но Лолита не находит себе места от волнения: на маленькой театральной сцене куда страшнее, чем на собственном концерте. «КП» расспросила певицу о том, зачем она вообще вляпалась в эту историю.

«У меня была паническая атака»

- Лолита, когда вы были последний раз в театре как зритель? Что за пьеса была?

- Как раз один из последних спектаклей, который я посмотрела между гастрольными турами – это Юрин, «Война и мир» (постановка Юрия Грымова в театре «Модерн». - Авт.). Я фанат этого театра - настоящий, не придуманный. И не потому, что нас с Юрой связывает 30 лет. Мы какое-то время не виделись: Юра занимался своим делом, я своим. Потом мы опять встретились, он меня позвал в театр на спектакль «Матрешки». Всегда с опаской идешь к друзьям: вдруг не понравится, как ему потом об этом сказать? Но на 10-й или на 20-й минуте я плакала. Наступил тот самый катарсис. И еще мне нравится, что у Юры нетривиальный выбор пьес. Даже то современное, что у него идет, настолько отличается от всего... На всех спектаклях, на которых я была, аплодировали стоя.

- Когда в театре вас представили как члена труппы, вы были очень смущены.

- У меня была паническая атака, о существовании которых я давно забыла! Потому что я привыкла быть зрителем в театре - любить его, актеров...

- Синдром самозванца охватил?

- Никогда не слышала о таком синдроме. Ты понимаешь, что уровень мастерства актеров, которые присутствуют здесь, выше твоего. У меня совершенно адекватная самооценка. Я искренне буду стараться. Но я не знаю, смогу ли соответствовать уровню труппы. Очень важно «остаться без кожи». Я люблю Юру, верю в его мастерство, буду отдаваться полностью. Я знаю, что он мне сможет помочь. Вопрос в том, что не всегда ты можешь. Вдруг зрителю будет неинтересно с мной?

- Эстрадных звезд в драматический театр зовут рекламы ради? Наверняка кто-то придет специально «на Лолиту».

- Вот и страшноватенько мне. Те, кто ходит ко мне на концерты, приблизительно понимают и про какие-то актерские вещи, которые существуют внутри моего шоу. Но на концерте этого всего гораздо меньше по сравнению со спектаклем, где из 76 печатных листов ты занят в 40. Тяжеленная работа. Во-первых, потому что работы очень много. Во-вторых, каждая из этих трех пьес была сыграна гениальными русскими артистками.

- Еще и сравнивать будут.

- Думаю, что не будут. Потому что они гениальные: Вера Марецкая (Анна Змеюкина в комедии «Свадьба» 1944 года по Чехову. - Ред.), Нонна Мордюкова (купчиха Белотелова в фильме «Женитьба Бальзаминова» 1964 года по Островскому. - Ред.) Тут ты уже не можешь сравнивать. Филигранное мастерство тех, кого потом называли «великие старухи». Это высший титул для актрис! Я вчера пересмотрела один из эпизодов. Потом выпила два снотворных, но так и не смогла уснуть. Вы даже не можете себе представить, как мне страшно. Но мне самой нужен глоток этого свежего воздуха. Главное, чтобы не за счет зрителя. Очень все честно, я не кокетничаю.

- Грымов говорил, что основная тема спектакля - отношения, «когда никто никого не любит на фоне потребительского отношения к семье». Это характерно для нынешнего общества?

- Очень характерно. Это описано сто лет назад, и живет до сих пор. У женщин остался страх быть не замужем. Институт семьи никуда не девается. Когда люди любят друг друга — у них семья. Пойдут они венчаться в церковь или будут расписываться в амбарной книге, не имеет значения.

«Движение #metoo попахивает проституцией»

- Сейчас набирает зверскую силу феминизм: за одно «неправильное» высказывание человека травят. Как это было недавно с Региной Тодоренко, которая выразилась в том духе, что битая мужем женщина где-то и сама виновата. Что вы об этом думаете?

- Это не имеет отношения к феминизму. Это называется «буллинг» - новое модное слово, когда тебя раскатывают, как шар.

- Вы стали тщательнее выбирать слова, прежде чем сделать пост в инстаграме? Чтобы вам тоже не прилетело.

- Нет, я об этом не думаю. Если я придерживаюсь какой-то точки зрения, я на ней буду стоять. Даже если мне за это прилетало. У меня уважительное отношение к тем, кто называет себя феминистками. Но я, например, никогда не сталкивалась с харассментом.

- Как раз хотел вас об этом спросить.

- Мне никогда ничего такого не предлагали! Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?! Когда женщины рассказывают, что за одну и ту же работу, например, им платят меньше, чем мужчинам, их возмущение я поддерживаю. Но я не считаю, что это феминизм. Это равноправие, которое и должно быть - надо человека оценивать по мозгам, а не по полу. С другой стороны, уже провозглашают, что не надо женщине помогать открывать дверь, иначе она себя почувствует немощной. Какое это отношение имеет к феминизму?! Это отсутствие культуры. Мужчина, который по-прежнему открывает женщине дверь и пропускает ее вперед, для меня в приоритете.

- А еще есть мировое движение #metoo - «я тоже», охватившее и Россию. Женщины рассказывают, как когда-то давно пережили насилие, и на основании их откровений в соцсетях мужчинам ломают жизни, даже без суда. Вам не кажется, что иногда это...

- Попахивает проституцией?

- Охреневающие формы принимает, я бы сказал.

- Это попахивает человеческой проституцией. Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить «Оскар» впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти. Мне, честно, жалко этих мужчин. В большинстве случаев все равно доказано, что никакого харассмента не было, а люди пытаются заработать, и им все равно как. Одни убивают на улице, не дрогнув, за 100 рублей - проломить старушке голову, отобрать сетку с продуктами. А это из этой же серии: я убью тебя психологически, угроблю твою карьеру – мне нужны деньги, и мне все равно, как я это сделаю. Вот мы сейчас с вами остались вдвоем, и я бы сказала: «А вот у нас был харассмент!» Вот эти вещи настораживают.

- Недавно вы снялись в клипе Светланы Лободы Boom Boom. Это разве не гимн феминизму? Мужики сначала выбирали себе самых красивых женщин, а потом их разорвало на клочки. Море крови...

- Никакого гимна! Это ироничная подача трагичного явления. Там не про феминизм, а больше про эйджизм (дискриминация по возрасту. - Авт.). В клипе ведь самые маленькие баллы получают пожилая женщина (это я была), толстенькая...

- При этом мужчины все как на подбор уродцы. Ну, феминизм же!

- Нет, они богатенькие, истекающие слюной, выбирающие свежее «мясо». А заканчивается все ироничным взглядом наоборот (уже женщины выбирают себе мужчин. - Авт.). Это ирония и гротеск, а не феминизм. И я понимаю, что многим это не понравилось, потому что это было очень честно.

- Критики с именами в голос кричали, что Лобода с подругами состряпали пошлость.

- Это ответ пошлости! Не забывайте, что часть недовольных критиков - это «восставшие из ада»: люди, которые не делали десятилетиями ничего, не развивались, не вписались во время. Но поняли, что на тебя обращают внимание, когда ты начинаешь какать на чужой труд. Я понимаю, что люди зарабатывают очки. Есть, к сожалению, и коллеги по шоу-бизнесу, которые давно ничего не делали (уж не намек ли на Юрия Лозу, который недавно возмутился высокими гонорарами Лолиты - €40 тысяч за концерт, то есть 3,5 млн руб. - Авт.). Не то что у них нет завоеваний, но они даже не ошибались! Это еще хуже. Потому что ты ошибаешься, ошибаешься, а потом – раз! - что-то у тебя получилось. А эти критики... Не стоит обращать на них внимания.

«Я никогда не играла девственницу»

- И все-таки. Когда интернет-хейтеры набрасываются на очередную жертву, это, помимо психологического дискомфорта, приносит реальные убытки. От той же Тодоренко дружно сбежали рекламодатели. Неужели хотя бы это не заставляет вас держать язык за зубами?

- Если я кому-то интересна и они следят за моей жизнью, то они понимают: «Она всегда говорила то, что думает. Нам это, может, и не нравится, но она никогда не меняла точки зрения. И если она так чувствовала, она это и говорила. А если она выпила и по пьяни сказала, ну, блин, она потом сказала: «Слушайте, я это сказала, выпив!». Я никогда не играла девственницу и никогда не пристраивалась к общественным форматам.

Хотя фразе «Жить в обществе и быть свободным от него невозможно» меня научили еще в институте. И я понимаю, что все равно зависишь от общества. Но единственное, что я фильтрую – это все, что связано с политикой. Не потому, что у меня нет своей точки зрения. Просто я вижу сумасшедшую агрессию. И если я начну высказываться, я наверняка спровоцирую чью-то нервную систему, а она хрупкая. Сейчас очень тяжелое время и надо фильтровать каждое слово. Я за то, чтобы политикой занимались политики, инженеры инженерили, землекопы землекопили, и чтоб артисты занимались своим делом...

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