Вожатый крымского лагеря задержан по подозрению в изнасиловании трёх 9-летних школьниц

Для установления всех обстоятельств в данный момент проводятся следственные действия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новость о том, как дочери проводят лето в детском лагере под Евпаторией, была для их родителей как гром среди ясного неба. Отправляя своих детей на практически единственный возможный отдых на море в этом сезоне, они и подумать не могли, какому риску их подвергают. Но выяснить, что происходило в детском лагере в Крыму, удалось совершенно случайно.

На 47-летнего вожатого по имени Николай (имя изменено) директору лагеря пожаловался один из родителей, сын которого рассказал, якобы руководитель отряда вымогал у мальчика деньги. Чтобы разобраться в ситуации, директор вызвал вожатого к себе на разговор. Однако мужчина повёл себя странно и просто сбежал. Такая реакция руководству показалась подозрительной, его поймали и вызвали полицию. В процессе допроса стало понятно, что никаких денег Николай не вымогал, но мог совершить гораздо более серьёзные преступления. Оперативникам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении нескольких отдыхающих в лагере 9-летних девочек.

— В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму. В связи с этим был установлен 47-летний житель Московской области, который исполнял обязанности вожатого в этом лагере. Для установления всех обстоятельств в данный момент проводятся следственные действия, — сообщил источник kp.ru

Полиция подозревает, что пострадавших девочек могло быть намного больше. Во время проверки личности вожатого вскрылась ещё одна интересная деталь - оказывается, Николай уже имел судимость. А значит полицейским предстоит выяснить и то, как мужчина с таким прошлым попал на свою работу вожатым детского лагеря