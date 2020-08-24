Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО: как новые правила отразятся на стоимости страхового полиса

Всего в новой системе автомобилисты делятся на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО - это уже второй этап реформирования обязательной автостраховки. Тарифы станут еще более индивидуальными. Они будут зависеть от конкретного водителя и его поведения на дороге. Главная цель реформы ОСАГО – сделать цену полиса более справедливой. В ЦБ хотят привязать ее к реальному риску попадания конкретного водителя в аварию. Чтобы лихачи платили за полис больше, а аккуратные водители - меньше.

Для этого в ЦБ постепенно расширяют коридор базовой ставки. С 24 августа минимальный тариф составит 2471 рубль, а максимальный - 5436 рублей. Конкретную стоимость полиса для каждого водителя будут, с одной стороны, определять по общим характеристикам. Например, по региону регистрации, мощности автомобиля или возрасту водителя. Их можно посмотреть здесь. Всего в новой системе автомобилисты делятся на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения.

С другой стороны, будут учитывать персональные факторы, в том числе косвенные. Их отдали на откуп страховым компаниям. К примеру, обычно стоимость полиса будет ниже для тех автолюбителей, у кого есть семья и дети. И выше - для тех, у кого есть просрочки по кредитам.

Как считают эксперты, средняя цена полиса из-за реформы вряд ли вырастет. Завышать цены никто из страховых компаний не будет. Рынок очень конкурентный. За хороших водителей идет борьба. К примеру, Центробанк в первый раз расширил границы коридора для ОСАГО еще в 2019 году. В итоге средняя стоимость полиса даже снизилась – почти на 5%.

Тем не менее, чтобы избежать даже потенциальной возможности завышения цен, в ЦБ подстраховались. Для компаний установили потолок стоимости полиса. По этим правилам цена ОСАГО не может превышать базовый тариф с учетом региона более чем в три раза. К примеру, если вы живете в Москве (где региональный коэффициент - 2) и страховщик рассчитал базовый тариф для вас в 4000 рублей, то максимальная стоимость полиса для вас составит 24 000 рублей (4000 х 2 х 3). Минимальная – около 2 тысяч рублей (если вы старше 60 лет и аккуратно водите малолитражку).

Следующий этап реформы должен пройти либо в 2021, либо в 2022 году. Точных сроков пока нет. На этом этапе власти планируют начать отмену региональных коэффициентов. Как выяснилось на основе многолетней статистики, место жительства на степень риска если и влияет, то только косвенно. Персональные качества водителя играют гораздо бОльшую роль. Но быстро отказаться от нынешней системы будет сложно. Напомним, сейчас максимальный региональный коэффициент составляет 2,1, а минимальный - 0,7.