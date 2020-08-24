Расписание трансляций матчей 5 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 25-26 августа 2020

"Локомотив" в 5 туре примет грозненский "Ахмат". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник и среду, 25-26 августа, будут сыграны восемь встреч 5 тура чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 годов. Сначала пройдут два поединка, а затем - сразу шесть встреч на следующий день.

В числе самых интересных матчей - игра "Локомотива" в Москве на своем поле против грозненского "Ахмата". В последнем туре вечером 23 августа команда Марко Николича проиграла 1:2 в гостях "Спартаку" и для клуба это стало первым поражением при новом наставнике. А вот грозненцы под началом Андрея Талалаева обыграли в гостях "Химки" со счетом 2:1.

И к 4 туру команды пришли с равными показателями - у двух клубов по 7 очков. Так что победитель поединка сможет обойти соперника в случае успеха. Поединок будет показан на телеканале "Матч ТВ" и встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

В то же время волгоградский "Ротор", вернувшийся в Премьер-Лигу после 16 лет перерыва, сыграет дома против московского "Спартака". Эта встреча будет показана на канале "Матч Премьер" и начнется в 18:30 по московскому времени.

Отметим, что шестой тур будет сыгран через несколько дней в эти выходные - 29 и 30 августа.

СПРАВКА "КП"

Как покажут матчи 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге

25 августа

Тамбов - Сочи, Матч Премьер, начало в 18:30*

Арсенал - Химки, Матч ТВ, Матч Премьер, начало в 20:30

26 августа

Локомотив - Ахмат, Матч ТВ, начало в 18:30

Рубин - Уфа, Матч Футбол 1, начало в 18:30

Ротор - Спартак, Матч Премьер, начало в 18:30

Ростов - Урал, Матч Футбол 1, начало в 20:30

Краснодар - ЦСКА, Матч Премьер, начало в 20:30

Динамо - Зенит, Матч ТВ, начало в 20:45.

* - время начала поединков московское.