Глава Ростуризма Зарина Догузова – о том, как получить от государства деньги за отдых в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Есть шанс вернуть часть денег за отдых, купив поездку в любой регион страны до 28 августа включительно. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала подробности.

- Главный вопрос у тех, кто хочет получить компенсацию за отдых в России, - как соблюсти все условия. И карта "Мир", нужна, и отели определенные, и даты не все подходят. И Венера должна быть в Марсе. И группа крови?...

- На самом деле воспользоваться программой просто. Достаточно иметь карточку «Мир», зарегистрироваться в программе лояльности, пройти на сайт мирпутешествий.рф и выбрать тур в любой из регионов страны. Оплатить онлайн. Деньги вернутся автоматически на карточку.

- Только "Мир"? Не любой банковской картой можно оплатить поездку?

- У нас в стране около 80 миллионов пользователей карт "Мир". И оформить ее не сложно. Делается это быстро и бесплатно. До 28 августа включительно можно приобрести путешествие в любой из регионов нашей страны.

- Но это не значит, что тут же надо выезжать?

- Нет, конечно. До 28 августа – это «окно продаж», когда необходимо приобрести тур или размещение, чтобы получить возврат части средств. Отправиться же в путешествие можно в любой момент, практически до конца года, до 20 декабря.

- Какая сумма вернется туристу?

- Сумма кешбека зависит от стоимости тура. За поездки от 25 до 50 тысяч – вернется 5 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч – 10 тысяч. 15 тысяч получат путешественники за туры стоимостью от 75 тысяч рублей и выше.

- Одно из условий программы – покупка пакетного тура?

- Таких ограничений нет. Мы понимаем, что люди по-разному планируют путешествия. Поэтому на сайте мирпутешествий.рф можно найти как готовые пакетные предложения (проживание + транспорт) , так и отдельно гостиничное размещение — для тех кто, к примеру, путешествует на личном автомобиле или хочет приобрести билет самостоятельно.

- И что, прямо по каждому региону есть туристические предложения?

- Да, в программе участвуют все регионы страны. У нас более миллиона самых разных предложений, все они представлены на сайте мирпутешествий.рф. Любые виды отдыха, на любой вкус – пляжный, активный, оздоровительный, культурно-познавательные маршруты, горнолыжка, которая актуальна уже с ноября. Групповые туры. Много межрегиональных предложений.

Осень – прекрасный период для путешествий! На юге России в октябре еще тепло, погода комфортная, не жарко. Это идеальное время для культурно-познавательных и автомобильных поездок. И для активного отдыха – походы, хайкинги, треккинги, все ещё доступны морские прогулки.

В Крыму можно отправиться на экскурсии в красивейшие императорские резиденции и парки, Ливадийский, Массандровский или Воронцовский дворцы, прекрасный Бахчисарай.

В Калининграде прогуляться по старинным немецким кварталам или послушать в кафедральном соборе звучание самого большого органа в Европе.

Кавказские Минеральные Воды круглый год привлекают туристов оздоровительными программами.

А вот на Алтае осенью – особое время, река Катунь приобретает волшебный ярко-бирюзовый цвет. Конечно, нельзя забывать и о радоновых ваннах алтайского курорта Белокуриха, они способствуют укреплению иммунитета, что нам всем так нужно в этот непростой сезон.

Осень – время школьных каникул, и мы особое внимание уделили культурно-познавательным турам. Это и экскурсионные маршруты по городам Золотого кольца или древнерусским городам Севера – Великий Новгород, Псков, и возможность выбрать тур по двум столицам – Москве и Петербургу. Или поехать в Татарстан - погулять по Казанскому кремлю, увидеть загадочную башню Сююмбике, посетить древний Болгар и остров-град Свияжск.

Хочу напомнить, что в сентябре бархатный пляжный сезон и на Дальнем Востоке. В Приморье вода + 25, можно купаться и загорать. А на Камчатке – один из лучших в России серфингов.

Отдельно отмечу круизы, про них часто забывают. Круиз по Волге, например. Можно отправиться в речное путешествие по старинным русским городам. Навигация в этом году продлится до начала ноября.

В конце осени и начале зимы тоже достаточно поводов для путешествий по России. Например, в Шерегеше и Хибинах снег выпадает уже в конце ноября и можно кататься на лыжах.

И уже осенью открывается сезон «охоты» на северное сияние. Я сама давно мечтаю его увидеть, надеюсь, что в этом году у меня будет такая возможность во время поездки в Мурманскую область.

- Сколько справок нужно собрать для того, чтобы получить кешбэк?

- Ни одной.

- А что нужно сделать, чтобы деньги вернулись?

- Деньги вернутся автоматически на карту "Мир", с которой была совершена покупка, максимум в течение 5 дней. Технология отработана таким образом, что все должно пройти бесшовно. Но если вдруг, по какой-то причине, вы приобрели тур, а деньги не приходят в течение 5 дней, звоните по бесплатным круглосуточным телефонам: 8–800–550–83–22;

8–800–100–54–64; 8–800–200–31–11. Мы будем оперативно с каждым случаем разбираться. Все, кто купят туры в рамках программы, обязательно получат свой кэшбек.

Уникальность программы в том, что выгоду и деньги получает непосредственно сам турист. Не купоны, не бонусы, не баллы, а деньги. Покупаешь тур – и получаешь на свою карточку деньги. При этом, программа направлена и на поддержку бизнеса, региональных экономик и всей отрасли гостеприимства, миллионов рабочих мест в индустрии. Государство впервые за последние 20 лет выделило такую значительную сумму на поддержку внутреннего туризма и повышение доступности отдыха внутри страны.

- Есть ли планы сделать то же самое в следующем году?

- Мы исходим из того, что необходима регулярная ежегодная программа поддержки доступных путешествий внутри страны. Возможно, даже не одна. Туристический кешбек – абсолютно новая мера поддержки в туризме. Посмотрим, насколько она будет удобна нашим гражданам, проанализируем результаты. Не исключаю, что возможны изменения условий программы под запросы туристов.

КСТАТИ

Старт программы «Кэшбэк за отдых в России» в 2020 году

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