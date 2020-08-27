Безопасно ли сейчас лечиться в Москве онкологическим больным?

Ольга Аникеева, главврач 3-го клинического отделения и онкологического центра АО «Медицина».

Во время пандемии коронавируса все задумались о своем здоровье. Но как быть тем, у кого онкологический диагноз? Заболевание, требующее, как правило, незамедлительного лечения.

Многие медицинские центры продолжали принимать пациентов и во время пандемии. Насколько это безопасно?

Я отправилась в центр столицы, в известное многим москвичам здание «АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Хоть это и частная клиника, здесь лечат людей по системе ОМС. Причем приезжают пациенты со всей страны.

- С приходом пандемии изменились правила работы нашего центра, - рассказывает д.м.н., Главный врач 3-го клинического отделения и онкологического центра АО «Медицина» Ольга Аникеева. - Есть несколько степеней защиты от заражения. Маски, перчатки обязательны. У всех приходящих в центр измеряют температуру. Повсеместная дезинфекция, каждый час обрабатываются поверхности. Персонал работал четко, слажено, соблюдая все необходимые меры безопасности. Итог: ни одного случая заболевания коронавирусом пациента в клинике. Ни один врач не заразился на работе.

При этом даже во время всплеска заболеваемости мы лечили людей. Лучевые режимы, например, старались регулировать, делая максимально удобными и эффективными для пациентов. Все в соответствии с требованиями Росздравнадзора.

Только отделение лучевой терапии принимало и сейчас принимает по 160 пациентов ежедневно.

Отделение лучевой терапии, одно из лучших в стране, принимает по 160 пациентов ежедневно.

- При лучевой терапии мы используем наружное облучение, - показывает свое отделение Ольга Юрьевна. - Разумеется, использование высокодозного облучения в лечении требует особых мер безопасности. Мы следуем клиническим рекомендациям, разработанным в ведущих онкологических центрах мира. По своей инициативе решили аккредитоваться по национальным стандартам качества, разработанным Росздравнадзором. То, как мы работаем с оборудованием регулярно приезжают проверять зарубежные эксперты. И гордимся, что соответствуем и международным стандартам качества.

В 2019 году АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) признана Росздравнадзором лидером среди медучреждений страны по организации безопасности и качества медицинской помощи.

Что выглядит вполне логично.

- Сейчас появилось новое и очень перспективное направление лечения онкологических заболеваний - тераностика. Пациенту внутривенно вводится радиофармпрепарат, который помогает поставить диагноз, оказывает обезболивающий эффект, и он же лечит пациента, уничтожая опухоль и метастазы! Есть очень обнадеживающие результаты, дающие надежду и продлевающие людям жизнь. Это направление мы будем развивать в Институте ядерной медицины, который строится в Подмосковных Химках – продолжает Ольга Юрьевна. – С началом его работы мы сможем помочь гораздо большему количеству онкологических больных. Эффективность и качество медицинской помощи – два ключевых принципа, в соответствии с которыми мы работаем.