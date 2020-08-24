«Все идет по плану!»: политолог прокомментировал заявление правительства Германии о том, что Навального могли отравить

Больница «Шарите» тщательно охраняется Фото: REUTERS

В немецком правительстве сделали сенсационное для европейской прессы заявление. Блогера Алексея Навального могли отравить. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

- Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого, - поделился Зайберт.

Навального из Омска на самолете транспортировали в Германию. Это было решение его семьи.

- Как говорит классик: «Все идет по плану!» Все очень переживают за здоровье Алексея, никто не желает ему зла. Но зачем нужно было менять одних врачей на других таких же? - задался вопросом политолог Александр Солуков. - А вот ради подобных новостей это и нужно было сделать. Сразу было ясно, что в Европе мы услышим обвинения в отравлении. Как это уже было в истории со Скрипалями. Думаю, даже яд какой-то назовут. Может «новичок 2.0». Тут уже не медицинская история, а политическая. Омские доктора сработали быстро, не дали человеку умереть, стабилизировали его состояние. Навальный мог и дальше там проходить лечение. Но его сторонникам нужна картинка, громкие заголовки.

По словам политолога, он ознакомился с версиями, которые озвучивают врачи.

- Первая: это связано с его диетой. Вторая: отравление самогоном в селе под Томском. Власти травить самого видного оппозиционера страны, мягко говоря, невыгодно. Он полностью вписывается в политическую систему. Все знают компромат, который уже опубликован на Навального. Все понимают, что он исполняет политические заказы, публикуя свои расследования. Уничтожать курицу, которая несет золотые яйца, точно не позволят. А вот неполадок организма у нас никто не застрахован, - отметил Солуков.

Напомним, что оппозиционеру стало плохо, когда он возвращался из Томска в Москву. Пилоты приняли решение посадить самолет в Омске, чтобы передать Навального медикам. Это спасло его жизнь.

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