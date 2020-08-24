Не суд, а шапито: Джигурда чуть не подрался, выгораживая Ефремова

Никита Джигурда у здания суда, в котором проходит процесс Михаила Ефремова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Виновен или невиновен Михаил Ефремов в смертельном ДТП, выясняют не только в зале заседаний, но и у стен Пресненского суда. Причем, во втором случае битва идет даже более ожесточенная.

Процесс над Ефремовым стал точкой притяжения не только для городских сумасшедших и чудаковатых фанатов, которые ходят сюда, как на работу, но и для подзабытых медийных персон. Шутка ли - каждый день у суда собираются около сотни камер, где еще так пропиаришься? Так, сегодня в суд явились блогеры Кирилл Руки-Базуки и Олеся Малибу, а также одиозный Никита Джигурда, которые чуть было не схлестнулись в рукопашной битве.

- Нажрутся водки, а потом людей убивают! Алкаш! Иуда! Посадить Ефремова, - наперебой кричали Малибу и Базуки, не забывая параллельно атаковать группу поддержки актера во главе с Джигурдой. - Ишь, рты раскрыли, шевелюры распустили, защищая убийцу!

Между тем, скандальный актер пришел не с пустыми руками: Джигурда явил публике "доказательства" невиновности Михаила Ефремова - заключение инженера по радиоэлектронике по одному из приобщенных к материалам дела видео от свидетеля. На кадрах, напомним, заметно, как человек, похожий на Ефремова, выходит из автомобиля со стороны водительского кресла.

- Видео размытое, узнать Мишу на нем невозможно. А кроме того, это банальный монтаж! Я провел собственное расследование: Ефремова подставили! Аварию устроил каскадер, - убеждал публику актер, эффектно зачитывая стихи собственного сочинения. - Миша наш не виноват! Не сидел он за рулем! Серп и молот тому в зад, кто устроил сей дурдом!

К слову, Никита Джигурда не одинок в своих конспирологических теориях. Ранее защита Ефремова привела в суд автоэксперта по фамилии Фиалко, который настаивал, что спровоцировать ДТП могло вмешательство хакеров в электронику джипа, а также влияние энергетических и озоновых дыр.

- Это все надо изучать, - под протокол убеждал ошеломленную судью Юрий Фиалко. - Я сам этим не занимаюсь, но есть такая организация - "Космопоиск", они ловят все эти сигналы... А кроме того, джип Ефремова ведь американский, нужно бы проверить его систему управления. Ей могли управлять извне... Американцы любят такие штучки!

Однако, пока все эти версии не находят никакого подтверждения, разбиваясь о железные доказательства дела. На водительской подушке безопасности была обнаружена ДНК Ефремова - а значит, за рулем сидел именно он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над Михаилом Ефремовым: актер ошеломил публику неожиданной выходкой

Обвиняемый во всеуслышание отказался от услуг своего адвоката, а через два дня вернул его (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над Михаилом Ефремовым: актер ошеломил публику неожиданной выходкой

Обвиняемый во всеуслышание отказался от услуг своего адвоката, а через два дня вернул его (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над Михаилом Ефремовым: актер ошеломил публику неожиданной выходкой

Обвиняемый во всеуслышание отказался от услуг своего адвоката, а через два дня вернул его (подробности)