Суд над Михаилом Ефремовым: актер ошеломил публику неожиданной выходкой

Михаил Ефремов у здания суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение сменить адвоката Михаил Ефремов принял еще в пятницу, попросив судью отложить заседание. Мол, все ходатайства его защитника отклоняют, свидетелей поднимают на смех - невозможно судиться!

- У меня есть знакомые адвокаты, которые хорошо учились - Резник и Падва, - заявил тогда подсудимый. - Я планирую к ним обратиться, а Эльман Пашаев останется консультантом.

Однако, ни к Генри Резнику, ни к Генриху Падве актер так и не обратился, явившись на понедельничное слушание в одиночестве.

- Жена еще выбирает, очень много юристов нам звонят. Сегодня-завтра будем встречаться, решать, - признался судье Михаил Олегович, попросив об очередной отсрочке. Таким образом Ефремов получил недельные "каникулы" от суда - процесс, который шел в ежедневном режиме, теперь продолжится уже 31 августа.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом, как стало известно kp.ru, менять защитника артист не собирается.

- Да, мы подписали новое соглашение о сотрудничестве, - рассказал "КП" Эльман Пашаев. Будут ли другие адвокаты? Посмотрим, он пока выбирает.

Между тем, адвокат-оппонент Александр Добровинский с самого начала твердил, что так и будет: мол, фокус со сменой защитника нужен для затягивания процесса.

- При этом Михаил Олегович повел себя не очень красиво, введя судью в заблуждение, - поделился с kp.ru Добровинский. - Якобы они с супругой продолжают искать адвоката, и поэтому заседание нужно отложить. Когда сегодня я объявил репортерам, что мне пришла важная информация по делу, я знал, что Пашаев должен будет срочно отреагировать. И вот он отреагировал, заявив о подписании соглашения.

Что за сенсация стала ему известна, юрист не раскрывает. Но он уверен, что неделю до следующего заседания Пашаев потратит на подготовку свидетеля.

- Ранее он заявлял о некоем тайном свидетеле из Анапы, который почему-то не смог явиться в суд ни лично, ни по видеосвязи, - продолжает адвокат Добровинский. - Тогда в рядах началась паника. Возможно, свидетель был напуган или просто не готов. Так или иначе, время они выиграли. Хотя и в ущерб престижу Михаила Ефремова. Знаете, у нас ведь очень умная судья - и она все видит.

Напомним, громкое дело за несколько заседаний вышло на финишную прямую: защите осталось представить свои доказательства, а Ефремову - дать показания. Сам актер при этом настаивает, что по делу нужно провести еще одну биологическую экспертизу - якобы за рулем был другой человек.

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