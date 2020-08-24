Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Срок приема идей для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о продлении срока приема идей для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 10 сентября включительно.

Сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны, продолжается на крауд-платформе https://idea.asi.ru/. На сегодня там размещено уже больше 7 тыс. идей, участниками обсуждений стали более 58 тыс. россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем – урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат. Среди заявок – прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и отражения уникальных мировых практик, направленные на улучшение качества жизни и восстановления экономики в период после пандемии COVID-19.

«Форум сильных идей поддержала вся страна. В содружестве инициативных людей, которое формируется на крауд-платформе, сегодня уже более 55 тыс. человек. Подать идею может абсолютно любой – от предпринимателя до школьника, - отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. – Мы расширяем пул экспертов, сегодня это несколько сотен специалистов-лидеров индустрий, представители крупного бизнеса, госорганов, НКО, бизнес-аналитики и консультанты-практики по коммерциализации стартапов. Вокруг идей идет активная дискуссия, иногда проекты трансформируются очень сильно, авторы идей находят на крауд-платформе команды для их реализации. Вовлеченность участников на сайте растет каждый день, поэтому мы приняли решение продлить прием заявок, обсуждений и доработок идей еще на три недели - до 10 сентября».

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров мероприятия.