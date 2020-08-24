Украина признала: Операцию по захвату 33 «вагнеровцев» готовили совместно с США

Кадры задержания 33 бывших сотрудников частной военной компании «Вагнер», Минск, 29 июля.

Вот теперь пазлы этого детектива, кажется, окончательно сложились.

Впереди, как обещают в Киеве, еще будет много сюрпризов? Но это будут уже детали — обещания выложить биографии 33 «вагнеровцев», которых арестовали под Минском.

А основа - сюжет и все заинтересованные заказчики спецоперации - определились. В Киеве признались: вместе с Украиной заманивание в ловушку 33 граждан России разрабатывали США.

О чем и намекали с самого начала военные эксперты. Разработать столь тонкую многоходовку самостоятельно спецслужбам Украины вряд ли было под силу. Получается, помогли американцы.

Но все по порядку. 33 россиянина, бывших сотрудников частной военной компании «Вагнер» были задержаны в Минске 29 июля. Белорусские силовики и лично Александр Лукашенко обвинили их в подготовке беспорядков на выборах, хотя у россиян и были авиабилеты в Стамбул — оттуда они подрядились лететь в Венесуэлу на охрану нефтепромыслов.

Никто не понимал — что происходит.

Первой завесу над этой темной историей удалось приоткрыть «Комсомольской правде». 6 августа, со ссылкой на источники в спецслужбах, «КП» написала, что появление в Белоруссии 33 ЧВК-шников оказалось провокацией Киева. Украинские спецслужбы смогли обманом по телефону набрать в России группу ветеранов горячих точек (в основном бывших ополченцев Донбасса) для «работы в Венесуэле» и заманить их транзитом в Минск.

«Чтоб сдать Белоруссии и рассорить Минск с Москвой,» - думали тогда.

Когда белорусские спецслужбы задерживали россиян, те даже не подозревали, что их для этой картинки и заманили в Минск. Кадр видеосъемки.

Провокация в итоге подтвердилась, но ее цель оказалась еще более шокирующей. Известные в Киеве журналисты Юрий Бутусов и Дмитрий Гордон друг за другом раскрыли карты: да, спецоперация готовилась спецслужбами Украины целый год. Но россиян не хотели сдать КГБ Белоруссии. Они должны были вылететь в Стамбул, а по пути самолет планировалось экстренно посадить на территории Украины. Для этого на борту был пассажир (сотрудник украинских спецслужб), которому должно было стать плохо. В Киеве рассчитывали арестовать бывших ополченцев и показательно судить.

- Это зрада (предательство, - ред.), - вскричали на Украине. - Окружение Зеленского, знавшее о спецоперации, специально перенесло отлет 33 «вагнеровцев» с 25 июля на 30-е и тем самым позволило Белоруссии их арестовать.

То есть, спецслужбы Украины просто цинично использовала территорию Белоруссии для своей провокации. И Зеленский об этом отлично знал. Лишь досадная случайность (или все же зрада?) сорвала всю операцию, позволив Минску схватить россиян.

И вот теперь, после того, как 33 ЧВК-шника уже возвращены России (под недовольные крики из Киева), выясняются новые подробности.

Тот же украинский журналист Бутусов выложил следующую порцию откровений, требуя наказать «предателей» в окружении Зеленского. И козыряет он теперь тем, что всю спецоперацию с 33 «вагнеровцами» Украина разрабатывала совместно со спецслужбами США.

Украинский журналист Юрий Бутусов. Фото: YouTube

- В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно - сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе, - пишет Бутусов. - Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.

Вот как! Ни больше не меньше. Перечитайте еще раз. Спецслужбы США проводили совместную с Украиной операцию «против России».

Интересно, а Трамп в курсе? Зеленский-то, уже понятно, что был полностью посвящен. Итоговые совещания по спецоперации проводились в его офисе, с участием президента Украины и его советников.

Что теперь скажет президент США в разговоре с президентом России? Да и Зеленский — что скажет Лукашенко?

Кстати, а зачем вообще американцам понадобились 33 бывших «вагнеровца», из которых 28 — еще и бывшие ополченцы Донбасса? Об особом интересе спецслужб США украинский журналист тоже говорит открыто:

- Часть "вагнеровцев" планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов (так Бутусов по строгим правилам украинской пропаганды называет бывших ополченцев) были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада.

Получается, окажись российские ЧВК-шники на территории Украины, их допрашивали бы с пристрастием не только киевские особисты — что вы делали в Донбассе, но и американцы — чем вы занимались в Сирии.

Нормальный сюжет?

- Зеленский крайне испуган последствиями этого международного скандала, - пишет Бутусов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще бы! Журналист выкладывает всю подноготную проваленной спецоперации явно ангажированный Порошенко, сводящего счеты с Зеленским. И подробности узнает наверняка от тех силовиков, что остались верными предыдущему президенту Украины.

А что делать Зеленскому? Как оправдываться перед Трампом (за провал), Путиным, в конце концов перед Лукашенко?

И что делать Москве с такой Украиной, ведущей столь изощренные спецоперации против граждан РФ? Да еще с США...

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