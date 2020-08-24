Месси и Роналду опустились на землю: Лига чемпионов показала, что они уже далеко не лучшие

Футболисты "Баварии" с главным трофеем европейского футбола. Фото: REUTERS

Гегемония двух великих форвардов современности, похоже, отошла в прошлое. Новый розыгрыш Лиги чемпионов показал, что и Криштиану Роналду, и Лионель Месси уже едут с ярмарки. Нет, они еще в седле, но уже видят спины других, более молодых игроков.

В этой ЛЧ лучшим бомбардиром стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 15 мячей. Да, до рекорда Красавчика, который однажды забил 17, он не дотянулся, но ведь в этом сезоне из-за пандемии и матчей было меньше (четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча). Сам же Роналду в майке «Ювентуса» в этот раз забил лишь 4 мяча и сделал всего одну голевую передачу. У Месси показатели не лучше (3+4). Таким образом, впервые за 13 лет ни один из них не стал лучшим снайпером Лиги чемпионов. При этом их клубы «Ювентус» и «Барселона» впервые за 14 лет не добрались до полуфинала ЛЧ.

«Инопланетяне улетели», - примерно так подводят итоги сезона футбольные специалисты. И уже говорят о закате карьеры гениев футбола. Одной из главных новостей последних дней была встреча нового наставника «Юве» Андреа Пирло с Роналду. Итальянцы пишут, что тренер заверил 35-летнего португальца, что он остается основным игроком клуба. Даже несмотря на то, что Старая Синьора понесла в период пандемии значительные убытки, и платить стареющему форварду 31 млн евро в год стало накладно. Не исключено, что Роналду придется поумерить свои аппетиты, тем более что основные доходы ему все равно приносят рекламные контракты. Удержаться Роналду на плаву помог и тот факт, что именно его признали лучшим футболистом чемпионата Италии, в котором он за 33 матча забил 31 мяч и отдал 11 голевых передач. Но у Чиро Иммобиле из «Лацио» больше – 36 голов в 37 играх. Правда, кальчо все же выиграл клуб Роналдо.

А вот «Барселона» Месси в этом году вообще осталась без трофеев. Впервые с 2014 года сине-гранатовые не выиграли ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании. Месси при этом с 25 голами все же стал лучшим бомбардиром первенства страны. Но раньше он в чемпионате Испании забивал значительно больше. В прошлом сезоне – 36 мячей, в позапрошлом 34, три года назад – 37… Но «Барса» все равно ставит на своего Малыша. И, чтобы другие клубы расслабились, повесила на Месси отпугивающий ценник в 700 млн евро.

Остается только один вопрос – кто придет на их место? Тому же Левандовски, который всего на год моложе Месси, уже 32…

Лучшие бомбардиры ЛЧ – 2019/2020

15 голов - Роберт Левандовски ("Бавария", Лига чемпионов)

10 голов - Эрлинг Холанн ("Зальцбург"/"Боруссия", Лига чемпионов)

9 голов - Серж Гнабри ("Бавария", Лига чемпионов)

9 голов - Ромелу Лукаку ("Интер", Лига чемпионов и Лига Европы)

8 голов - Бруну Фернандеш ("Спортинг"/"МЮ", Лига Европы)

7 голов - Лаутаро Мартинес ("Интер", Лига чемпионов и Лига Европы)

Еще 10 футболистов забили по 6 мячей.

Достижения последних лет в ЛЧ

2018/19: Лионель Месси ("Барселона", Лига чемпионов) - 12

2017/18: Криштиану Роналду ("Реал", Лига чемпионов) - 15

2016/17: Криштиану Роналду ("Реал") - 12

2015/16: Криштиану Роналду ("Реал") – 16

Лучшие бомбардиры ТОП-5 национальных первенств

36 голов - Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия)

34 гола - Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)

31 гол - Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия)

28 голов - Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия)

25 голов - Лионель Месси ("Барселона", Испания)

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