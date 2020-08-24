Эксперт рассказал, когда государство продолжит выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

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Июньские и июльские «президентские» 10 тысяч рублей на детей до 16 лет для миллионов российских семей стали подспорьем в нелегкие времена. И многим гражданам хотелось бы продолжения банкета.

От депутатов Госдумы и сенаторов уже есть реакция на чаяния народа. В понедельник 24 августа парламентарии предложили ввести «ежегодную выплату 10 000 рублей в связи с началом учебного года» к 1 сентября. Эти деньги должны помочь собрать ребенка в школу. Соответствующий законопроект в своих соцсетях опубликовал Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При каких условиях государство сможет вернуться к вертолетной раздаче денег? На этот вопрос по просьбе «Комсомолки» ответил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов. По его словам, даже если будет принято положительное решение, потребуются месяцы бюрократии.

- Решение о выплатах естественно потребует внесения поправок в действующий закон федеральном бюджете, - объясняет Сафонов. - Для этого требуется либо депутатская инициатива, или правительственная. Если действовать через Госдуму, это займет меньше времени. Но Госдума начнет свою работу только 15 сентября - пока депутаты на каникулах. Если решение примут в этот день, выплаты в лучшем случае поступят в октябре.

Экономист напомнил, что в июле дефицит федерального бюджета составил почти 700 млрд. руб. Значит, отыскать там деньги на школьную форму, портфели и канцелярию будет непросто. К тому же у многих семей еще осталась заначка.

- После того, как были приняты решения о выплатах на детей, увеличилось количество вкладов на эти суммы, а значит, не все деньги пошли в экономику. Этот факт, о котором сейчас говорит Центробанк, будет учитываться, - добавил Сафонов.

К депутатской инициативе введения ежегодных выплат к 1 сентября эксперт отнесся прохладно, подчеркнув, что таковые нередко рождаются в период единого дня голосования для поднятия рейтингов отдельных партий.

- Почему тогда не помочь с подготовкой детей в ясли, детский сад и с другими вещами? Решения должны приниматься системно. На первом этапе, раз и навсегда нужно договориться и принять принципиальное решение, что дети из нуждающихся семей должны получать от государства сертификаты на покупку формы, портфелей и прочего. А в дальнейшем сделать так, чтобы расходы на детей независимо от доходов семей сводились к нулю. Чтобы родители видели долгосрочную перспективу появления первого, второго или третьего ребенка, понимали, что это не станет серьезным обременением ни сегодня, ни в будущем, - заключил Александр Сафонов.