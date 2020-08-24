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"Зубы отвалились, не могут держаться": певец Шура после удаления опухоли похудел на 29 кг

Певец тает на глазах
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Певец Шура после удаления опухоли похудел на 29 кг

Певец Шура после удаления опухоли похудел на 29 кг

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поклонники Шуры бьют тревогу. Причиной волнений стало внезапное похудение артиста. На одной из последних фотографий певец выглядит слишком изможденным. Директором артиста, который работает с исполнителем уже 13 лет, раскрыл весьма неожиданные подробности чудодейственного преображения звезды эстрады.

"Шура полностью отказался от крепкого алкоголя. Алкоголь же калорийный. Сейчас максимум, что он выпивает - это сухое вино. Два-три бокала в день. Ему удалили опухоль в марте 2020 года, после чего врачи посадили его на строгую диету", - рассказал помощник певца.

По его словам, сначала у артиста обнаружили грыжу, которая могла перейти в злокачественную опухоль. Но во время операции хирурги увидели еще и опухоль. Теперь благодаря диете Шура худеет.

Он ест детское питание, овощные смузи, фруктовые йогурты и очень много пьет воды и кофе с молоком. Газировку ему нельзя.

А ведь раньше, чтобы сбросить лишний вес, Шура пил таблетки для похудания и даже делал липосакции. "Каких только не пробовал! Он их глотал, худел на два-три килограмма, но через пару недель они уже переставали действовать, и он становился еще больше. А еще сколько он сделал липосакций! Ну, хорошо, жир убрали, но через год-два все это с удвоенной силой возвращалось", - цитирует директора WomanHit.ru.

Правда, сейчас он переживает за своего подопечного, так как у певца выпали зубы. "Главное, чтобы анорексии не было. Он уже 13 лет чуть ли не каждый день себе делает эти зубы. Просто там неправильно было сделано, и зубы отвалились. У него в челюсти кости не хватает, зубы не могут держаться. Поэтому нужно нарастить эту кость. Он шепелявит страшно", - откровенничает мужчина.

Спортом Шура не занимается. Раньше ему было тяжело даже просто ходить из-за лишнего веса. А ведь у вокалиста искусственный тазобедренный сустав. "Одышка была страшная, он задыхался. Ему машину подавали прямо к выходу. Раньше весил 107 килограмм, а сейчас 78", - резюмировал помощник.

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