Кто должен отслеживать перевес на грузовиках

Кто должен следить за весом грузовиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По экспертным оценкам, около четверти федеральных дорог эксплуатируется с превышением расчетной интенсивности движения и нагрузки. Кроме того, превышение нагрузки по весовым показателям еще больше ускоряет износ дорожного полотна. Как следствие, дороги требуют слишком частого ремонта.

Традиционно в конце лета и осенью по российским дорогам идут перегруженные арбузовозы, зерновозы. Также в течение всего года движутся лесовозы. А фуры, груженые щебнем, песком и асфальтом и вовсе едут безостановочно. Так кто же должен отслеживать допустимый вес большегрузов: Госавтоинспекция или Ространснадзор?

В нашей стране Госавтоинспекция занимается только теми вопросами, которые касаются безопасности на дорогах. Контроль коммерческих перевозок – другая сфера. Перевозка избыточного груза не вредит другим участникам движения до тех пор, пока мощность автомобиля и тормоза справляются с таким веслом. Однако на качестве дорог это отражается критически. Даже на свежеуложенном асфальте еще до конца сезона появляется новая колея, ведь покрытие не рассчитано на чрезмерный вес.

При этом стоит отметить, что еще в 2018 году Минтранс утвердил порядок организации пунктов весового и габаритного контроля. Согласно документу, Ространснадзор наделяется полномочиями осуществлять всевесовой контроль за фурами. Представители ведомства в праве самостоятельно, без присутствия представителей ДПС, останавливать грузовики в местах весогабаритного контроля для проверки.

Более того владельцы автомобильных дорог и госкомпания «Российские автомобильные дороги» имеют право самостоятельно принимать решения об установке автоматического оборудования для фиксации нарушений правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Однако на сегодняшний день и те, и другие своими возможностями пользуются крайне редко.

Так называемые рамки весогабаритного контроля встречаются на дорогах не часто. Региональные власти экономят средства на установку необходимого оборудования, однако тратят огромные суммы на ремонт разбитых дорог. А между тем штрафы за нарушения весогабаритов, согласно Бюджетному кодексу, с 1 января этого года и до 1 января 2024 года зачисляются именно в бюджет региона.

Таким образом регионы могли бы получить внушительные средства, благодаря введению контроля за весом фур. К примеру, превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось, либо массы транспортного средства или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, влечет наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере 80-100 тысяч рублей, а на юридические лица – 250-400 тысяч рублей.

При этом почему-то никто отладить такой контроль не спешит. Как рассказал член межотраслевого экспертного совета при Минтрансе России Тарас Коваль «Российской газете», в Европе все именно так и устроено – полиция обеспечивает безопасность на дорогах, а транспортная инспекция контролирует соблюдение правил перевозки и следит за сохранностью дорог.