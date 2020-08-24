Дальневосточные приоритеты Мишустина

Петропавловск-Камчатский. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи в аэропорту города. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Недавняя поездка премьер-министра Мишустина на Дальний Восток продемонстрировала актуальные приоритеты федерального правительства в его дальневосточной политике. Целью поездки стали не самые крупные и избалованные вниманием центра регионы – Амурская и Магаданская области, Камчатка и Чукотка. Особое и подчеркнутое внимание было уделено социальному развитию территорий. Тем самым глава правительства дал понять, что в центре его внимания находятся не столько крупные и общеизвестные инвестиционные проекты, сколько реальные и застарелые проблемы, требующие своего решения.

Внимание федерального правительства к социальной сфере Дальнего Востока вызывает отдельный интерес. Еще в советское время, в период освоения удаленных территорий социалке не уделялось большого внимания, что привело к отставанию макрорегиона и обусловило низкое качество жизни дальневосточников. Крупные проекты преимущественно в сырьевом и транспортном секторе, которыми занимаются власти и бизнес в последние годы, не обернулись улучшением этой ситуации, да и в целом социальные приоритеты в дальневосточной политике больше декларировались, чем реализовывались. Разворот политики центра от демонстрации финансовых показателей лицом к человеку, к обычным жителям Дальнего Востока давно назрел и перезрел. И с этой точки зрения визит Мишустина можно считать поворотным пунктом. При этом в центре внимания в первую очередь оказывается здравоохранение, учитывая опять же застарелые проблемы с качеством и доступностью медицинских услуг. Примечательно, что самые большие средства из федерального бюджета были обещаны Мишустиным на завершение затянувшегося строительства новой краевой больницы на Камчатке. Вопрос о помощи медицинским учреждениям поднимался и в других регионах, тем более что именно их активно посещал премьер, побывавший в окружной больнице на Чукотке и онкоцентре в Магадане и лично общавшийся с врачами. Разумеется, это общение было необходимым и в связи с борьбой с пандемией, тем более что федеральное правительство выделяет регионам большие средства на помощь медикам.

Еще одним не вполне обычным направлением деятельности Мишустина на Дальнем Востоке стал агропромышленный комплекс. Хотя Дальний Восток не принято ассоциировать с сельским хозяйством, оно имеет хороший потенциал для развития, включая и экспортную составляющую. Тем более что здесь есть и своя фирменная специализация, например, соя. Актуальными и социально значимыми являются вопросы продовольственной безопасности Дальнего Востока и снижения цен на продукцию для внутреннего потребителя. В то же время излишняя увлеченность промышленностью и инфраструктурой, характерная и для многих губернаторов, мешает увидеть и реализовать эти перспективы. Со своей стороны глава правительства поддержал расширение практики раздачи «дальневосточных гектаров» в интересах фермерских хозяйств, а также развитие тепличных хозяйств, способных обеспечить местных жителей. Разумеется, не обошлось без внимания к рыболовству, но это уже тема для Дальнего Востока традиционная. Однако и здесь особое внимание было уделено проблемной точке – развитию рыбной отрасли в не самом крупном регионе – Магаданской области, где поставлена задача реконструировать, наконец, рыбный терминал в порту.

Михаил Мишустин во время осмотра тепличного комплекса, Анадырь. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Акцент на социально значимой тематике подчеркивает и интерес правительства к фундаментальной проблеме удержания населения на Дальнем Востоке. Решение этой проблемы тоже неоднократно декларировалось в официальных документах, но сдвинуть дело с мертвой точки можно только комплексно, в том числе путем развития социальной сферы, чтобы сделать Дальний Восток реально пригодным для жизни не только в своих самых крупных центрах. Здесь новое решение выглядит точечным, но осмысленным: речь идет о распространении недавно запущенной программы льготной «дальневосточной ипотеки» на самые удаленные регионы – Чукотку и Магаданскую область, где очень ограничено строительство нового жилья, и ипотеку целесообразно расширить на его вторичный рынок в сельской местности. К созданию на Дальнем Востоке благоприятных условий для жизни напрямую относится и рассмотрение региональных программ газификации, которая началась здесь с огромным запозданием. И здесь при всей важности газового экспорта для России нельзя забывать о необходимости обеспечить собственные регионы. В частности, появились более радужные перспективы газификации Камчатки за счет регазификации для местных нужд части сжиженного природного газа, который идет на экспорт.

При всем подчеркнутом внимании к социальной составляющей дальневосточной политики федерального центра, неизбежным и необходимым приоритетом остается и создание условий для деятельности бизнеса. Значимым сдерживающим фактором на Дальнем Востоке является энергоснабжение. В этой связи Мишустиным было озвучено планируемое решение о продлении срока действия программы пониженных энерготарифов для определенных бизнес-субъектов и территорий до 2028 г. А в плане развития собственной генерации растущее внимание уделяется «зеленой» энергетике, имеющей стратегические перспективы в удаленных районах Дальнего Востока, например, на Камчатке и в Якутии.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов (слева направо на первом плане) во время осмотра парка "Маяк" на берегу Охотского моря. Фото: ТАСС

Разумеется, без внимания премьера не могли остаться самые крупные инвестиционные проекты, от которых зависит перспектива пока еще отстающих субъектов ДФО. Самым ярким примером стал Амурский газохимический комплекс, где Мишустин участвовал в символической церемонии запуска его строительства. А это часть нового промышленного кластера (включающего также газоперерабатывающий завод), который станет уникальным по своим масштабам во всей России. Тем временем на Чукотке одной из тем для обсуждения было тоже уникальное по размерам Баимское месторождение меди и золота, где начинается подготовка к строительству производственных объектов, тогда как государство решает вопрос о его инфраструктурном обеспечении. Примечательна и сохраняющаяся ставка на международное сотрудничество на Дальнем Востоке, испытывающее сейчас проблемы в связи с затрудненным транспортным сообщением и нестабильностью внешнеторговых связей. Здесь символическим событием стало посещение Мишустиным практически готового к работе автомобильного моста через Амур, первого в своем роде на российско-китайской границе.

Таким образом, во время поездки Мишустина на Дальний Восток были четко расставлены приоритеты – особое внимание к социальной составляющей, поддержка отстающих территорий и реализация там прорывных инвестиционных проектов, обеспечение экономического развития энергоресурсами и инфраструктурой, международное и приграничное сотрудничество. Одновременно с этим правительство отрабатывает механизмы прямого взаимодействия и сотрудничества с губернаторским корпусом, о чем свидетельствовали личные беседы Мишустина с главами субъектов. Все это имеет самое прямое отношение к разработке Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, ведущейся по поручению президента Путина. Пока что исходная слабость экономики Дальнего Востока и сложная внешняя конъюнктура не позволили вывести макрорегион на уровень устойчивого развития, несмотря на несколько лет планомерной работы дальневосточного блока федерального правительства. Это показывает и актуальная социально-экономическая ситуация. В текущем году в ДФО опять наблюдается значительный спад в объемах инвестиций и строительных работ, а уровень безработицы превышает средний по стране. Промышленное производство тоже падает, хотя не очень сильно и темпами ниже средних по России. Пока что в мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока было больше точечных экспериментов и отдельных проектов. Возможно, продолжительная поездка Мишустина на Дальний Восток и будущая новая программа его развития откроют перспективы для более комплексного и сбалансированного развития этой уникальной территории.

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