Обама в юбке готовится править Америкой и всем миром

Камала Харрис Фото: REUTERS

«Сонный Джо», как называет Трамп своего соперника Байдена, спустя пять месяцев сурового молчания наконец-то поднял веки. И назвал кандидатуру вице-президента, с которым пойдет на выборы в ноябре. Его избранница - сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Виртуальный предвыборный съезд демократов утвердил на днях этот тандем.

ПРОГИБ ПЕРЕД ФЕМИНИСТКАМИ

Полагаю, для самого Джо это было вынужденное решение.

В прошлом году сразу восемь женщин обвинили его в секс-домогательствах. Кетлин Карузо припомнила, как в Университете штата Невада Байден положил ей, студентке, руку на бедро. Пикантная деталь: случилось это на акции по борьбе с … изнасилованиями. В той же Неваде в 2014 году, жаловалась активистка-демократка Люси Флорес, на партийном мероприятии политик подошёл к ней сзади, положил руки на плечи, вдохнул запах ее волос и поцеловал их. А с бывшей сотрудницей Конгресса Эмми Лаппос в 2009 году и вовсе потерся носом об нос. Будучи вице-президентом при Обаме. Вам смешно? Но дамы утверждают, что испытали дискомфорт.

Наиболее серьезное обвинение выдвинула бывшая сотрудница «сонного Джо» Тара Рид.

В 1993 году Байден, будучи еще сенатором, прижал ее к стене, насильно поцеловал, одной рукой залез под блузку, другой - под юбку и «совершил действия сексуального характера». Тара вырвалась, пожаловалась на ловеласа начальству. Но ей не поверили, пришлось «униженной и оскорбленной» уволиться. В августе 1993-го мать Тары в популярном телешоу Ларри Кинга рассказала о домогательствах «известного сенатора» к дочери, не назвав, впрочем, его фамилию…

Джо Байден и Тара Рид в 1993 году. Фото: EAST NEWS

В предвыборном штабе Байдена все эти обвинения отвергли, назвав попыткой очернить светлый облик кандидата в Белый дом. Дескать, это только республиканец Трамп может распускать ручонки, хватать дам за разные места, а мы, демократы, не такие.

Но осадочек остался. А харассмент сегодня за океаном – очень серьезное преступление. Что наглядно подтвердила печальная судьба голливудского режиссера с мировым именем Харви Вайнштейна. В марте этого года Харви получил 23 года тюрьмы. Через пять дней после оглашения сурового приговора режиссеру Байден публично объявил, что пойдет на выборы с вице-президентом женского пола. Прогнулся перед влиятельным движением феминисток #MeToo.

Харви Вайнштейн перед началом судебного заседания, осень 2019 г. Фото: REUTERS

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ТРАМПА

- Впрочем, не всем заокеанским феминисткам выбор Байдена пришелся по душе, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. - Нашелся и у Камалы свой «скелет в шкафу». Вильям Браун. Бывший спикер Законодательного собрания Калифорнии. В 1994 году у них завязался бурный роман. Одинокой Камале - 29, женатому Вильяму - 60. Он подарил любовнице новенький «BMW», поспособствовал карьере, ввел в круг политиков. В 1995 году Браун стал мэром Сан-Франциско. Когда команда отмечала победу, рядом с мэром была не законная супруга, а Камала… «Конечно, я встречался с Харрис. Ну и что? – публично признался недавно Браун в газете «San Francisco Chronicle». - Это было более 20 лет назад. Да, я мог повлиять на ее карьеру, назначив членом двух комиссий штата. И я, конечно же, помог с ее первой гонкой на пост окружного прокурора в Сан-Франциско».

- Действительно, ну и что? Взрослые ж люди…

- А то, что, «по понятиям» активисток #MeToo, негоже женщинам делать карьеру «через постель», это унижение. Чтобы «очиститься» перед ярыми феминистками, кандидат в вице-президенты должна теперь, спустя четверть века, обвинить Брауна в харассменте. Но Харрис никогда на это не пойдет. Ибо он дал путевку в большую политику не только Камале, но и ряду других видных ныне демократов. Той же Нэнси Пелоси, спикеру Палаты представителей Конгресса США. Недаром Брауна называли одним из влиятельнейших политиков-афроамериканцев конца ХХ века.

Владимир Овчинский Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Владимир Семенович, согласитесь, пост вице-президента США не такой уж и важный. Скорее, представительский. Тень президента. Все главные вопросы решает хозяин Белого дома. Почему же в эти дни возник такой ажиотаж вокруг Камалы? Явно ведь не из-за «скелета в шкафу», отставного политика Брауна.

- Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Целых пять месяцев в Демократической партии отбирали кандидата на этот пост. В глубокой тайне. Внимательно изучалась биография каждого из 11 претендентов, включая медицинскую информацию.

Последний пункт особенно важен. В ноябре Байдену стукнет 78. В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом США. Ходят упорные слухи, что Джо не просто «сонный». Он, якобы, страдает деменцией, отсюда его постоянные «ляпы», оговорки в выступлениях. Болезнь стремительно прогрессирует. Но менять кандидата в Белый дом демократам уже поздно. Поэтому Байдена рассматривают как переходную фигуру. Победит и вскоре уступит президентское кресло Камале. По состоянию здоровья или… Ведь основная конституционная функция вице-президента США - сменять хозяина Белого дома в случае его смерти, отставки или импичмента. Так, Трумэн занял Белый дом после внезапной кончины Рузвельта, Джонсон – после убийства Кеннеди, Форд – после отставки Никсона в связи с Уотергейтским скандалом.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден. Фото: REUTERS

Но даже если «сонный Джо» и посидит в Белом доме, то именно он будет бледной тенью энергичной Камалы, этаким зицпредседателем Фунтом из «Золотого теленка». Поэтому-то и искали сменщика Байдена целых пять месяцев. И решающее слово в пользу Камалы было отнюдь не за Джо. Он лишь озвучил фамилию, которую утвердили Барак Обама, чета Клинтонов, другие влиятельные фигуры, кланы Демпартии и стоящие за ними глобалисты-финансисты. Так что на самом-то деле речь идет о возможном новом президенте США. И не простом, а первой женщине в истории Штатов, чего не удалось сделать на прошлых выборах Хилари Клинтон. И первой афроамериканке в столь высоком кресле. Отсюда и ажиотаж...

Если демократы-глобалисты вернутся в Белый дом, Америка при них, как при Обаме, вновь будет совать нос везде и всюду, устраивать «цветные революции», «арабские весны». Тем более, что Обама, Клинтоны и будут направлять свою креатуру. Так что история с Камалой – не чисто внутренне дело Америки.

Теперь, после съезда, именно Харрис, а не Байден, становится главным соперником Трампа. Поэтому-то Дональд очень взвинчен, называет ее «фальшивкой», «обманщицей», самым либеральным сенатором, которая повысит налоги, запретит добычу сланцевой нефти…

На стороне Харрис - ряд выигрышных факторов. Первый – возраст. Сенатору из Калифорнии 55 лет. Трампу – 74.

Отец Камалы – афроамериканец с Ямайки. Следовательно, за неё и, естественно, за Байдена, будет голосовать большая часть чернокожих. Особенно после пандемии летних протестов в связи с гибелью Флойда. Под неё ляжет вся сетевая структура движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»). Афроамериканцы воспринимают Камалу, как Обаму в юбке. Тем более, что Харрис – креатура Барака. Недаром он назвал ее самым красивым генеральным прокурором.

Мама – из Индии. Наверняка, Камале отдадут голоса многие иммигранты, получившие гражданство США. Харрис резко выступала против строительства стены на границе с Мексикой для предотвращения притока нелегалов, называла сей план Трампа "средневековым проектом, продиктованным тщеславием". Она поддерживала проводившуюся при Обаме политику, согласно которой лицам, прибывшим в США ещё несовершеннолетними, предоставлялась защита от депортации. Являлась одним из инициаторов законопроекта, позволявшего воссоединиться членам семей иммигрантов.

- Женщина, афроамериканка… Для полного соответствия либеральному тренду ей не хватает малости, шутят циники. Однополой любви. Но Камала, известно, предпочитает мужчин.

- Будучи генеральным прокурором Калифорнии, Харрис активно отстаивала права сексменьшинств, лично участвовала во всех парадах и праздниках ЛГБТ. Так что голоса лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров ей обеспечены. Она же выступает за легализацию марихуаны.

Камала Харрис на гей-параде в Сан-Франциско, 2013 г. Фото: ru.wikipedia.org

Муж Камалы – еврей. Сама она известна открытой произраильской позицией. Потому может оттянуть на себя заметную часть голосов влиятельных еврейских общин США. На прошлых президентских выборах эти общины голосовали за Трампа, тестя Кушнера.

Как бывший генпрокурор Калифорнии и один из авторов законопроекта о реформе полиции (довольно умеренного в сравнении с анархистскими призывами в ряде американских штатов), Харрис может дать напуганным избирателям надежду на прекращение массовых погромов, грабежей. Парадокс в том, что белый Байден, преклонивший колено перед чёрным протестантом, вызывает у обывателей чувство незащищенности. А чёрная Харрис, наоборот, вселяет надежду на порядок.

Камала Харрис с мужем Дагласом Эмхоффом. Фото: EAST NEWS

ПРОКУРОРСКАЯ «КРЫША» ДЛЯ БОРДЕЛЕЙ, ПЕДОФИЛОВ.

- Вас послушать, Владимир Семенович, так Камала – идеальный кандидат, победа у демократов уже в кармане.

- Я лишь констатирую ряд трендов. Не зря же верхушка Демпартии пять месяцев искала подходящую кандидатуру. Но даже на Солнце есть пятна.

Недавно в Штатах вышла книга известного политического расследователя Питера Швейцера «Профили коррупции: злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки». Швейцер – автор бестселлеров «Победа: роль секретной стратегии администрации Рейгана в распаде Советского Союза», «Деньги Клинтонов», «Тайные империи». В новой документальной книге он срывает маски благопристойности с семейки Байденов, Берни Сандерса, других «прогрессивных» деятелей демпартии США, включая Харрис.

Демократы изображают бывшего генпрокурора Калифорнии бесстрашным борцом с коррупцией. Пытаясь тем самым нивелировать коррупционные делишки Байденов на Украине. Но у самой Камалы в этом плане немало грехов. Та же любовь с политиком Брауном была небескорыстной, утверждает Швейцер. Браун устроил ее в юридический отдел администрации штата на зарплату $114 тысяч в год. Плюс в Комиссию по здравоохранению - еще 99 тысяч баксов в год. Обе должности не требовали постоянного присутствия в офисах. Так что Камала и с прежней работой не рассталась, на $100 тысяч.

В свое время полиция Сан-Франциско накрыла два стриптиз-клуба – Market Street Theater и New Century Theater. В них после танцев у шеста посетители могли пригласить стриптизерш в отдельный кабинет. Фактически это были бордели. Копы арестовали девять проституток и их «менеджера». Однако окружной (районный, по рангу РФ) прокурор Харрис закрыла дело. Злые языки объясняли это тем, что хозяин стриптиз-борделей – давний друг мэра Брауна, любовника Камалы.

Прокурор Камала Харрис, 2004 год. Фото: EAST NEWS

Одна из самых неприглядных страниц прокурорской биографии Харрис – защита католических священников-педофилов. Ее предшественник вскрыл массовые случаи растления малолетних в Сан-Францисской епархии. Он потребовал, чтобы епархия обнародовала документы своих внутренних расследований. Прокуратуру поддержали общественники, добивавшиеся наказания виновных. Однако новый прокурор запретила публикацию материалов, сама не провела ни одного дела против святош-растлителей. Это идёт вразрез с многочисленными публичными заявлениями самой Харрис и Байдена, что она активная защитница детей.

В 2015 году генпрокуроры 14 штатов, включая Нью-Йорк, начали широкомасштабное расследование деятельности крупных компаний по производству биодобавок. Поскольку ряд ингредиентов, указанных на этикетках, отсутствовал в их составе, а некоторые препараты вообще представляли риск здоровью. Харрис отказалась участвовать в расследовании, хотя в Калифорнии она получила более 700 жалоб на продукцию одной лишь такой фирмы, известной и в России. Ларчик открывался просто. Ее муж, адвокат Даглас Эмхофф, представлял интересы этих фирм в Калифорнии.

- Семейный бизнес. Жена-прокурор закрывает глаза на дела, которые ведет муж.

– Список подобных прегрешений «принципиального борца с коррупцией» можно продолжать.

В прошлом году, между прочим, Харрис сама пыталась участвовать в президентской гонке. Поначалу считалась фавориткой, наравне с Байденом. Однако на внутрипартийных дебатах Камалу буквально «разделала под орех» другая представительница Демпартии, сама мечтавшая о Белом доме. Тулси Габбард, первая кришнаитка, избранная в Конгресс США. Она вскрыла нелицеприятные моменты в прокурорской биографии Камалы. И та вскоре снялась с забега. Саму же Тулси старшая коллега по Демпартии Хилари Клинтон вскоре обвинила в связях с Москвой. Это наглядно показало, что Клинтоны покровительствуют Камале.

- Если демократы в ноябре победят и Камала придет в Белый дом, как это отразится на отношениях США и России?

- Позволю одну лишь ее цитату: « Я думаю, нам всем ясно, что Россия напала на нашу страну во время выборов 2016 года, и что они продолжают атаковать нас сегодня. Россия напала не только на одну из наших самых священных демократических ценностей - свободные и справедливые выборы, но также, я считаю, на нашу саму американскую идентичность.»

Думаю, вам и читателям «Комсомолки» тоже все ясно. Отношения между нашими странами в случае ее победы только ухудшатся.