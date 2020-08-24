"Люблю дарить радость": Анастасия Волочкова похвасталась снимком из сауны

Анастасия Волочкова Фото: Личный архив

Анастасия Волочкова вместе с таинственным женихом продолжает наслаждаться отдыхом в Турции. Влюбленные отправились в свадебное путешествие и проводят медовый месяц на в элитных апартаментах.

Анастасия Волочкова поделилась новой порцией ярких фото с отдыха. Артистка успевает не только наслаждаться тишиной и покоем на вилле, но и радует окружающих. Танцовщица устроила мастер-класс для гостей курорта. Она показала балетные па и рассказала о нелегком труде балерины. Публика была в восторге.

"Я очень люблю проводить мои мастер-классы и творческие встречи с людьми именно в таком формате, когда можно пообщаться в камерной обстановке, поделиться опытом, ответить на вопросы, сфотографироваться вместе, посмотреть в глаза друг другу, поделившись светлой энергией. Деткам могу показать несколько не сложных упражнений гимнастики и, конечно пообщаться и сфотографироваться со всеми", - делится звезда в блоге.

Она, по ее словам, сейчас невероятно счастлива. И не устает нахваливать гостеприимство хозяев виллы. "Я очень люблю яркие краски жизни и создаю их всегда! В замечательном месте я отдыхаю. Здесь великолепный сервис, замечательные люди, красивая природа, чистое море и пляж, много развлечений для детей, прекрасные доброжелательные и воспитанные гости, со многими из которых мы подружились. Но, главное, - это чувство гармонии и любви, которым сейчас наполнено мое сердце. Я всем хочу пожелать добра и позитива! И, конечно, любви. Я люблю дарить радость", - говорит Настя.

Волочкова по традиции демонстрирует все разнообразие своих микро-купальников. Оставив все невзгоды позади, артистка наслаждается отдыхом. Являясь фанатом русской бани, она, как ценитель банного искусства, оценила и местную сауну, которая расположена прямо на пирсе. "Пар очень хороший. Вид на море невероятный! После пляжа посидеть в такой парной - просто прекрасно", - делится танцовщица, растянувшись на деревянной скамье.

Но настоящее успокоение ей дарит море. "Море - всегда лучшее восстановление моих сил! Мне свои ственно прощать обиды. И не отвечать злом на зло и зависть. Если не обращать внимание на низость и продолжать светить хорошим и нуждающимся в добре и внимании людям, наша жизнь становится от этого еще более прекрасной. Вселенная одаривает еще большими бесценными Благами. Это лето для меня особенное...",- признается Анастасия.