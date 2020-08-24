Яна Троянова: «Девки, не молчите! Если вас мутузят дома, пишите заявление, эти чуваки должны сидеть»

Актриса Яна Троянова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

31 августа на канале ТНТ начнется новый сезон сериала «Ольга». Накануне премьеры исполнительница главной роли 47-летняя актриса Яна Троянова дала большое интервью Ксении Собчак для ее канала в Youtube.

О погибшем сыне и попытках суицида

Сын Трояновой Николай был наркозависимым и в итоге покончил с собой. Троянова тяжело переживала трагедию.

«Я бухала три года, как его не стало. У меня тогда спортивная машина была, я включила в машине Земфиру «Я на память оставлю свои сигареты». Выезжаю на встречную и отпускаю руки...Насколько была эгоистка: человек ведь едет в другой машине… А у меня горе [блин]. Я убираю руки, орет музыка, летит машина — все как в [плохом] кино. Мы уже близко, и вдруг руль сам выворачивается направо. Я приехала домой, легла спать, мне приснился сын и говорит: «еще на [фиг] раз ты себе что-то подобное позволишь…»

Яна Троянова в сериале "Ольга". Фото: телеканала ТНТ

О Михаиле Ефремове

«Нельзя было его хлестать в соцсетях, как его хлестали. Он убил человека, но он не хотел никого убивать. Это просто болезнь уже включилась. Человек в беде.

За судом перестала следить, начались постановы какие-то».

О трезвости и выпивающем муже

«У меня скоро 7 лет трезвости. И никаких поползновений, я не хочу бухать. Моя трезвость никого не касается. Помня, что я алкоголик, я не пью алкоголь. Ко мне в Москве подходят и говорят: Сигарев (муж актрисы, известный драматург и режиссер. - Ред.) бухает, а ты… Как ты это делаешь?! Я говорю: я просто [отстала] от человека. Со своей трезвостью от него [отстала]. Это свобода».

Василий Сигарев и Яна Троянова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О первом муже-садисте

«[Блин], это опыт. Это драгоценный опыт, которым я могу поделиться. Девки, не молчите! Если вас мутузят дома, пишите заявление, эти чуваки должны сидеть.

…До свадьбы я от него уже получала. Я не стала его сажать, потому что я поучаствовала в создании этой ситуации. Я вышла замуж за человека, который не управляет собой, он больной. Чувак потом все равно сел. Он всю жизнь выходил-садился, выходил-садился, в итоге он умер».

О роли мечты

«Я мечтаю играть алкоголичек в кино. Если мне дадут играть, что я хочу, все отдам. Но нет этого материала. Интересно клоунаду, на отрыв пойти. Как «Любовь и голуби», «Родня»… Охота психовать и бомбить. [Офигенную] комедию…»

О детях, которых нет

«Я приняла решение быть полезной большему количеству людей, чем одному ребенку».

О жизненном пути

«Я двигаюсь к счастливой смерти. Умирать все равно придется. Умирать надо классно, по-доброму. Если ты исправил все косяки, ты будешь уходить спокойно. Бог покажет, куда идти. Посмотрим, куда поведут. Я-то уже не выбираю...»