50 лет Клаудии Шиффер: Почему одна из красивейших женщин на планете не решалась первой заговорить с мужчинами

Легенде 90-х Клаудии Шиффер исполнилось 50 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Наоми Кэмпбелл, известной буйным нравом, давно приклеилось прозвище «Черная пантера». Другая легендарная супермодель, Клаудия Шиффер, напротив, выглядит образцом сдержанности, особенно на фоне неистовой коллеги. Она не бросается на фоторепортеров и полицейских с кулаками, и не заводит громких романов с миллиардерами. Клаудия уже 17 лет замужем за британским режиссером Мэттью Воном, снявшим фильмы «Звездная пыль», «Пипец», «Kingsman: Секретная служба» (к моменту, когда она за него выходила, он не поставил еще ни одного фильма и мало кому был известен). У них есть сын Каспар Мэттью, которому в этом году исполнилось 17, и дочки Клементайн Поппи (ей 15) и Косима Вайолет (10).

Семья живет-поживает в английском графстве Саффолк, в роскошном поместье Колдэм-холл, построенном в 1574 году. Поместье стоило 5 миллионов фунтов стерлингов - не так уж много, учитывая, что к 50 годам Клаудия нажила модельным трудом состояние в 60 миллионов долларов. Вокруг особняка - зеленые поля, чуть подальше - фермы, еще чуть подальше - провинциальный городок. Блондинка Шиффер у некоторых ассоциировалась с чем-то крестьянским, с деревенскими красотами - и сейчас живет, в общем-то, почти что в домике в деревне.

Клаудия Шиффер в 1997 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, этот домик охраняется государством как культурное и историческое наследие. И очень хорошо обставлен: немногие журналисты, которых она туда допустила, рассказывают, что он больше похож на художественную галерею. Стены увешаны старинными полотнами, на полу расставлены старые кожаные кресла, окна - как в музее, от пола до потолка. (Есть там и шкафы со специальным температурным режимом, где хранятся любимые платья, в которых хозяйка когда-то гуляла по подиумам или снималась на обложках). И по этому интерьеру порхает Клаудия, встречая гостей шампанским Bollinger и вспоминая с ними дни своей славы.

НОВАЯ БРИЖИТ БАРДО

Как заметила журналистка британского Elle, взявшая у Шиффер интервью несколько месяцев назад, за всю историю моды было только пять настоящих супермоделей: Клаудия, Наоми, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Только их можно было сравнить с голливудскими дивами, только им платили гонорары, которые всерьез можно назвать бешеными. И пик их славы пришелся на один временной промежуток - самый конец 80-х и 90-е.

Клаудия с ещё одной супермоделью своей эпохи - Синди Кроуфорд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клаудия попала в модельный бизнес совершенно случайно. Она росла себе потихоньку в Германии, была очень воспитанной девочкой («вовсе не бунтаркой»), моду знала в основном по журналам, которые выписывала мать (женщина со вполне консервативными вкусами), готовилась стать юристом, как отец. Но в 17 лет в дюссельдорфском ночном клубе ее заметил агент, искавший перспективных девушек с модельной внешностью. Клаудия свою внешность «модельной» не считала, - она была долговязой и немного неуклюжей, - но агенту было виднее. Родители в голос сказали, что ничем хорошим это не кончится, но все-таки отпустили дочку в Париж (тем более, это был прекрасный шанс выучить французский). «Меня буквально вбросили в этот мир. А я подумала: «Закрой глаза и прыгай».

Прыгнула - и попала на обложку Elle. (Потом она появится на обложках более 1000 журналов, ни одну другую фотомодель не ставили на них чаще: Шиффер даже занесут в Книгу рекордов Гиннеса).

Ко времени дебюта Шиффер Брижит Бардо, главная секс-бомба 50-х, постарела и ушла из кино, но спрос на ее тип внешности сохранялся, и Клаудия этому типу вполне соответствовала. О сходстве с Бардо ей сказала фотограф Эллен фон Унверт, снимавшая ее в 1989-м для рекламной кампании Guess (после этой фотосессии резко взлетели обе). Потом оказалось, что фон Унверт говорила модели Еве Херциговой, что та похожа на Мэрилин Монро, а Линде Евангелисте - что она вылитая Софи Лорен. Неважно, так это было или нет; фон Унверт «продавала» девушек через образы, хорошо знакомые публике, и это работало - на них словно падал свет звезд совсем другого поколения.

ТЯЖКИЙ ТРУД МОДЕЛИ

Тогда, в 80-е и 90-е, происходили революционные перемены в моде. Для Шиффер многое сделал Карл Лагерфельд, возглавивший дом Chanel. Именно на показе платьев Лагерфельда Клаудия впервые вышла на подиум (до того она только фотографировалась для журналов и рекламных кампаний). Модельер попросил, чтобы она не ходила по струнке, держась строго и элегантно, как было принято при бабушке Коко, а двигалась и вела себя максимально раскованно и естественно. Журналисты восхитились, а Лагерфельд вскоре сделал Клаудию официальным лицом Chanel (она остается им и сейчас, рекламируя часы этой легендарной марки).

С дизайнером Карлом Лагерфельдом, снимок из начала 90-х. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то же время Джанни Версаче начал превращать модные показы в шоу, на которых модели и музыка были так же важны, как одежда: по словам Клаудии, «это казалось концертом - вокруг были сотни папарацци и людей, выкрикивающих твое имя!» Для показов выбирались совсем неожиданные места: Валентино использовал в качестве подиума Испанскую лестницу в Риме, по которой модели были вынуждены ходить на каблуках. Шиффер запомнила, что это было очень нелегко. Но очень эффектно.

На Клаудию довольно быстро обрушилась слава. «Это было безумие. Все равно, что стать рок-звездой. До машины нельзя было дойти, если охранники не расчищали дорогу [от поклонников]. Я выходила на подиум, а когда возвращалась в гримерку, обнаруживала, что все мое нижнее белье уже кто-то украл: бюстгальтеры, трусики - все!»

При этом вела она себя очень скромно. «Я казалась странной другим девочкам, потому что мало с кем разговаривала. Они, наверное, думали, что я задаюсь. Считали, что я холодная. Люди приходили к выводу, что они мне не интересны, или что я не хочу с ними общаться…»

Ее застенчивость порой зашкаливала. Как-то Шиффер, уже будучи одной из самых знаменитых женщин на планете, летела в салоне первого класса, и в соседнем с ней кресле оказался режиссер Люк Бессон. Она обожала его фильмы, но не решилась с ним заговорить - в результате притворилась спящей, и так провела весь полет. А наткнувшись на вечеринке на звезду фильма «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса, даже не смогла вымолвить «Здравствуйте». Он был более раскованным и предложил ей сняться с ним в телесериале, но она выпалила «Нет!» - и убежала.

Она все время улыбалась - «но я на самом деле застенчивая, просто внутри меня словно работал какой-то механизм. Иногда я думала: «Господи, какое глупое движение я сейчас совершаю на подиуме!» - и улыбалась из-за этого. Мой муж и дети сейчас все время меня подкалывают: «Ты не по-настоящему улыбаешься, это «шифферовская улыбка»!

Клаудия Шиффер на кинопремьере весной 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И при этом она работала, как проклятая. «Каждый день - перелеты и новая страна. Работать надо было и в праздники, и в выходные. И при этом конкуренция была жесткой. А я хотела быть наверху. Когда я поняла, что модельный бизнес - это всерьез, поняла, что буду добиваться в нем успеха любой ценой. Я ни на что не жаловалась. Если надо было сниматься всю ночь, я работала всю ночь. Никогда не отказывалась от работы, чтобы пойти на вечеринку к друзьям, или если был праздник. Я выбирала работу. И за это воздавалось. Я трудилась очень, очень, очень тяжело, и поэтому я сейчас могу делать то, что мне нравится и соглашаться только на то, что мне нравится. В таком положении быть хорошо, но пробиться к нему можно только трудом».

При этом она утверждает, что к ней не приставали с непристойными предложениями, не предлагали добиться успеха через постель. В эпоху #MeToo Клаудии оказалось совершенно нечего рассказать по интересующей всех теме. Возможно, она просто с самого начала так себя поставила, что к ней неохотно приставали мужчины? (Она, кстати, была так зациклена на работе, что избегала вечеринок - было некогда - и тем более отказывалась от предложений типа «Пойдем, выпьем»). В конце концов, ведь Люк Бессон, когда летел с ней в самолете, тоже не рискнул с ней заговорить…

РОМАН ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ

Самой знаменитой любовной связью Клаудии до замужества был роман с американским фокусником Дэвидом Копперфилдом, в 90-е столь же бешено популярным, как она. В 1993 году она была на его концерте в Берлине, вышла на сцену по его просьбе (он как бы случайно увидел ее в зале), приняла участие в его трюках… В начале следующего года они объявили о помолвке.

Клаудия с Дэвидом Копперфилдом, 1995 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А еще через три с половиной года разразился скандал: французский журнал Paris Match объявил, что их как бы случайная встреча была подстроена, Шиффер получила за нее гонорар в 12500 фунтов стерлингов. Дополнительно оплачены были и перелет в Берлин первым классом, и номер в роскошной гостинице, и лимузин для передвижений по городу. Шиффер искала дополнительной популярности в Штатах, а Копперфилд - в Европе, именно на этой почве два одиночества и заключили контракт. Зарождалось подозрение, что и роман был предпринят в целях взаимовыгодного пиара: Paris Match намекал, что Шиффер нисколько не влюблена в Дэвида, он вообще ей не нравится.

И Клаудия, и Коперфилд подали на еженедельник в суд и выиграли. Правда, пресс-секретарь фокусника признал, что встреча на концерте была подстроена, и контракт на этот счет действительно был заключен - но в дальнейшем никто не обязывал супермодель играть роль «сопровождения». То есть роман был вроде как настоящим. Но все равно недолгим: в 1999-м Клаудия и Дэвид расстались навсегда.