Ушедшая в отрыв Ксения Собчак закурила и от души поела сала

Телеведущая и блогер Ксения Собчак известна своим трепетным отношением к здоровью. К своим 38 годам Ксения стала ярым адептом ЗОЖ: она правильно питается, занимается спортом, обожает йогу, пьет только качественную воду. На съемках, каким плотным ни был ее график, она всегда находит время, что пообедать. В меню, как правило, куриные паровые котлетки и неизменная гречка.

Но жить строго по правилам рано или поздно становится скучно. Работая над интервью с актрисой Яной Трояновой, Собчак приехала в Суздаль, где у звезды сериала "Ольга" дом в русском стиле. Там журналистка и ее героиня посетили ресторан, где была записана часть интервью. Среди традиционных русских закусок, поданных на стол, оказалось и сало. Поклонница гречки с паровыми котлетками не удержалась и с удовольствием отведала ломоть соленого свиного жира.

Но одним лишь салом Собчак не ограничилась. Яна Троянова — заядлая курильщица и в какой-то момент Ксения попросила у нее сигарету. Актриса курит крепкий сорт, больше напоминающий папиросы, но это не смутило Собчак. Она спокойно затягивалась прямо в кадре, наплевав на ЗОЖ.

Вдобавок обе дамы в ходе интервью периодически матерились, что, конечно, очень оживляло диалог. А вот от горячительных напитков Троянова и Собчак воздержались: актриса в жесткой завязке уже семь лет, а Ксения все-таки была на работе.