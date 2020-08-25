Протесты в Белоруссии, последние новости на 25 августа 2020: громкие заявления и уголовные дела

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 25 августа 2020 года Фото: REUTERS

В выходные в Минске и других городах прошли массовые митинги и акции протеста. Причем, как за действующую власть, так и оппозиционные, которые обошлись без задержаний. А понедельник 24 августа начался для оппозиционеров с вызовов в СК и новых уголовных и административных дел.

Основные события сегодняшнего дня в Республике Беларусь в обзоре "Комсомолки".

НАКАЗАНИЯ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Сразу три члена оппозиционного Координационного совета (КС) получили повестки о вызове в СК. А именно: писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, директор Купаловского театра (где в знак протеста подали заявления об увольнении все сотрудники) Павел Латушко и член президиума координационного совета Лилия Власова. Как значится в повестках - в качестве свидетелей по делу "о захвате государственной власти". Напомним, что его возбудили еще 20 августа по факту создания этого самого Координационного совета. https://www.kp.ru/online/news/3989235/

Параллельно в другой части города - на проходной завода МТЗ (Минский тракторный) были задержаны и доставлены в РУВД член КС Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Им предъявлены обвинения в рамках административного дела о незаконной организации забастовок.

Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню, который поддержал протестующих.

Уголовное дело "о надругательстве над государственными символами" возбудили в Гомеле. Речь идет об эпизоде 16 августа, когда на флагштоке на площади Ленина официальный красно-зеленый флаг заменили на какое-то время на оппозиционный бело-красно-белый. В деле уже есть подозреваемый - некий 23-летний местный житель.

Параллельно гомельчане подали коллективное заявление с требованием возбудить уголовное дело против силовиков, допустивших избиения мирных протестантов.

Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ

Александр Лукашенко сегодня заявил, что педагоги, не согласные следовать принципам государственной идеологии, не должны работать в школах. «Кто согласен, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», - сказал президент.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков опубликовал сегодня у себя в Facebook пост, посвященным вчерашним акциям в поддержку протестующих белорусов в разных странах мира. " Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые «несогласные и протестующие» восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят", - написал он.

Фото: REUTERS

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Активно обсуждался вчерашний инцидент с воздушными шариками, запущенными в сторону Республики из Литвы. Министерство обороны сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. «23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», - гласит официальное сообщение Министерства.

Так же Минобороны Беларуси отмечает удвоение интенсивности полетов разведывательной авиации у границ страны.

В посольство Литвы была направлена нота протеста. В свою очередь МИД Литвы такую же ноту направил в белорусское посольство в Вильнюсе.

Между Лукашенко и Путиным сегодня состоялся телефонный звонок. Лидеры двух стран договорились о добровольном тестировании российской вакцины от коронавируса в Белоруссии. И Республика станет первой страной, куда будет поставляться вакцина.

Светлана Тихановская сегодня в Вильнюсе встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Разговор шел о мирной передаче власти в Беларуси. Причем Тихановская не исключила, что если будут назначены перевыборы, то ее муж выставит свою кандидатуру.