Грета Тунберг решила вернуться в школу

В прошлом году Грете учиться было некогда – она спасала планету Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о своем возвращении в школу. В прошлом году Грете учиться было некогда – она спасала планету. Поэтому ей пришлось взять академический отпуск.

«Мой академический год закончился, и так здорово снова вернуться в школу!» – написала Тунберг в Instagram.

В июле этого года экоактивистка получила премию «За гуманизм» в размере 1 миллиона евро от португальского благотворительного фонда. Ранее, в мае, Тунберг заявила о своем решении перечислить Детскому фонду ООН 100 тысяч долларов на борьбу с пандемией, а в апреле порадовалась экономическому кризису на фоне распространения коронавируса, поскольку сбылась ее мечта и выбросы углерода в атмосферу значительно снизились.

В то же время, она признала, что не испытывает особого оптимизма по поводу дальнейшей экологической ситуации на планете.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в семье шведского актера и певицы. В подростковом возрасте она начала устраивать забастовки с требованием обратить внимание на климатические изменения на Земле, а также призывала людей отказаться от перелетов, поскольку самолеты наносят непоправимый вред экологии.

Позже ее поддержали школьнику во всем мире, а также многие известные личности. В прошлом году Тунберг по версии журнала Time вошла в список 100 самых влиятельных людей мира, была номинирована на множество премий, включая Нобелевскую.