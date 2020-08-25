ЕС просит открыто расследовать инцидент с Навальным

Навального доставили в Германию и разместили в клинике «Шарите» Фото: REUTERS

Немецкие врачи утверждают, что доставленный в берлинскую клинику «Шарите» оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество пока держится в секрете.

Немецкие доктора заявляют, что наличие отравляющего вещества в организме политика доказано рядом исследований, проведенных в независимых лабораториях.

В Европе резко осудили возможную "попытку покушения на жизнь" Навального и потребовали от российских властей срочного и тщательного расследования инцидента.

«Предварительные результаты обследования в больнице «Шарите» в Берлине показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. Европейский союз решительно осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь г-на Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль.

Напомним, политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, и Навального госпитализировали. Через два дня его доставили в Германию и разместили в клинике «Шарите».

По заявлению омских врачей, в организме Навального не были обнаружены наиболее распространенные отравляющие вещества, а в моче политика нашлись алкоголь и кофеин.

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований по истории зарубежных спецслужб:

— Любые выводы по истории с Навальным можно делать только по результатам полного медобследования, которое немецкие врачи пока не предъявили. Так что всё нынешние заявления ФРГ и ЕС — чистая политика. Ведь особых доказательств, кроме тех же расплывчатых заявлений, нет.

Если предположить, что кто-то действительно хотел избавиться от оппозиционера — то в распоряжении спецслужб развитых стран есть боевые яды, которые не оставляют следов — со стороны кажется, будто человек умер от сердечного приступа, с мужчинами на пятом десятке такое случается.

А пока во всём этом деле есть черты провокации. Обстановка в России и вокруг нее непростая. Такая управляемая извне ситуация, когда день за днём западные политики и СМИ делают резкие заявления о состоянии здоровья Навального и предполагаемых виновниках, напоминает «дело Скрипалей». Оно развивалось по во многом похожему сценарию и стало удобным поводом для новых антироссийских санкций.

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