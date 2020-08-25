Русские опять тащат «Даллас»: хоккеист Радулов забивает даже плечом

Радулов был назван второй звездой матча Фото: EAST NEWS

После вылета из Кубка Стэнли команды Александра Овечкина, наше внимание переключилось на другие «русские» команды в НХЛ. Прежде всего это «Даллас Старз», за который играет вратарь Антон Худобин, и нападающие – молодой Денис Гурьянов и опытный Александр Радулов.

Любопытно, что главным героем четвертьфинальной серии плей-офф стал Гурьянов. В шестом матче против «Калгари» (7:3) 23-летний форвард забросил сразу четыре шайбы, что стало первым «покером» «Далласа» в плей-офф и первым среди российских хоккеистов в НХЛ за всю историю.

А вот в полуфинальной серии на первые роли вышел уже Радулов. В первом матче ½ финала с «Колорадо» (5:3) он забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Причем его вторая шайба оказалась в итоге победной. Вот и во втором матче, отыгравшись с 0:2, «Звезды» вышли вперед благодаря голу Радулова, который тоже в результате стал победным в матче (5:2).

При этом гол вышел курьезным. Радулов даже не заметил шайбу, которая отскочила от клюшки защитника, попала ему в плечо и влетела в ворота. (По правилам НХЛ такие голы засчитываются.) Пресс-служба «Далласа» отреагировала на это твитом: «Невозможно перестать смеяться», снабдив его роликом, на котором Радулов ищет в воздухе шайбу.

Но при всем этом Радулов был все же назван только второй звездой матча, а главным героем стал Антон Худобин, отразивший 38 бросков.

«Даллас» ведет в серии до четырех побед 2 – 0, можно считать, что полдела сделано.