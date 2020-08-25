Forbes: десять богатейших семей России за год стали богаче на $1,5 миллиарда

Аркадий Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Журнал Forbes подвел итоги года — с прошлого июля по нынешний — для богатейших российских бизнес-кланов. Кризис, коронавирус и весенний обвал цен на нефть потрепали в том числе и олигархические семейства. Тем не менее общий размер состояний десяти самых состоятельных наших предпринимательских кланов (с размером активов не менее $1,1 на семью) за год вырос на $1,5 миллиарда — до $26,8 млрд.

Произошло это, как объясняют сами составители рейтинга богатейших семейных кланов, в основном за счет династии Гурьевых, владельцев «Фосагро». В прошлом году они даже не входили в десятку лидеров, а нынче заняли в рейтинге сразу второе место. Вот что удобрения делают!

Из остальных семейств, вошедших в десятку, пять за год стали богаче, четыре — беднее. Сменился и клан — лидер рейтинга. Несколько лет подряд богатейшим признавалось семейство Гуцериевых. Нынче у них только третье место — семейные проекты, связанные с недвижимостью, из-за «корона-кризиса» сильно обесценились. Первое же место нынче - у Ротенбергов. Как поясняют аналитики, состояние этой семьи выросло в основном за счет продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд рублей.

В свой рейтинг Forbes включает предпринимательские династии, где сразу несколько членов семьи непосредственно участвуют в семейном бизнесе и владеют долями в нем. Учитываются только доходы от частного бизнеса, госслужба в расчет не принимается.

Самые богатые семейные кланы России

(по версии Forbes)

1. Ротенберги, $5,45 млрд

Аркадий Ротенберг, председатель правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева». Живет в Москве. Разведен, пятеро детей. Источник состояния: промышленное строительство, финансы. $2,9 млрд

Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка. Живет в Москве, женат, пятеро детей. Источник состояния: финансы, нефтесервис. $1,1 млрд

Игорь Ротенберг (сын), основной владелец компании «Газпром бурение». Живет в Москве, женат, трое детей. Источник состояния: нефтесервис, недвижимость. $950 млн

Лилия Ротенберг (дочь), совладелица TPS Real Estate. Живет в Москве, замужем. Источник состояния: недвижимость. $500 млн

2. Гурьевы, $5,1 млрд

Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров «Фосагро». Живет в Москве, женат, двое детей. Источник состояния: удобрения, агробизнес. $4,7 млрд

Евгения Гурьева (супруга), совладелец «Фосагро». Живет с мужем в Москве, двое детей. Источник состояния: удобрения, агробизнес. $400 млн

Андрей Гурьев (сын), председатель правления, генеральный директор «Фосагро». Живет в Москве, женат, двое детей.

Юлия Гурьева-Мотлохов (дочь), учредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева. Живет в Лондоне, замужем, трое детей.

3. Гуцериевы $3,2 млрд

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров группы «Сафмар», председатель совета директоров НК «Русснефть». Живет в Москве, женат, двое детей. Источник состояния: нефть, уголь, недвижимость. $2 млрд

Михаил Гуцериев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саит-Салам Гуцериев (брат), генеральный директор «Корпорации А.Н.Д.». Живет в Москве, женат, пятеро детей. Источник состояния: недвижимость. $250 млн

Саид Гуцериев (сын), член совета директоров группы «Сафмар», генеральный директор НК «Фортеинвест». Живет в Москве, женат, имеет сына. Источник состояния: нефть, финансы, розничная торговля. $930 млн

4. Шаймиевы, $2,85 млрд

Айрат Шаймиев, генеральный директор «Татавтодора», сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Живет в Казани, есть сын. Источник состояния: нефтехимия. $1,4 млрд

Радик Шаймиев, (брат), член совета директоров ТАИФ (группа химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих компаний). Живет в Казани, женат, двое детей. Источник состояния: нефтехимия. $1,4 млрд

Тимур Шаймиев (сын), генеральный директор управляющей компании «Гранат-Стан Групп» (управляет нефтяной компанией МНКТ). Живет в Казани, женат. Источник состояния: нефть. $40 млн

5. Евтушенковы, $2,3 млрд

Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система». Живет в Москве, женат, двое детей. Источник состояния: телекоммуникации, недвижимость, агробизнес, медицина, товары для детей. $2,2 млрд

Владимир Евтушенков Фото: REUTERS

Феликс Евтушенков (сын), член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров ПАО «МТС». Живет в Москве, женат, четверо детей. Источник состояния: телекоммуникации, недвижимость, агробизнес, медицина, товары для детей. $75 млн