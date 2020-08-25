Трагедия Михаила Ефремова: Общество и семья погибшего не хочет ни расправы, ни денег. И это норма

Неужели дамы и правда не понимают, что дело не совсем в деньгах?

В двухчасовой беседе с телеведущей Ксенией Собчак звезда тяжелых артхаусных драм и комедийного сериала «Ольга» Яна Троянова заговорила про ДТП с участием Михаила Ефремова. И отказ семьи погибшего от отступных за убийство.

Быстренько оценив гордый, объяснимый и в общем-то благородный поступок семьи Захарова как «тупость», Собчак и Троянова легко сошлись на том, что деньги надо было брать.

«Приз! Приз!», — как в передаче Якубовича. Мол, боль прошла бы, а сберкнижка сердце греет. Да и вообще, развивают мысль Яна и Ксения, отказ от компенсации — это страх перед обществом, которое не поймет такого хода. И перестанет считать семью погибшего жертвами. Вот потому они и денег не берут. Толпа требует расправы над Ефремовым — Захаровы потакают. Расчетливые. И ведомые.

Тут, конечно, берет изумление. Неужели дамы и правда не понимают, что дело не совсем в деньгах? Ну, не хочет семья строить будущее на костях, на «компенсации» за мертвое тело. Красивая обертка гроба и атмосферная музыка не улучшат никому настроение на похоронах. Громкий плач — тоже. Муки, инсульты и прогрессирующая шизофрения Ефремова (мается, мается, то мычит, то кается) — это все по желанию клиента. Факультативно. Слезы на камеру, шапито в суде, пафосные речи про расизм — у безработного актера должно быть хобби.

А по фактам: человека — нет. Вот из чего исходит родня.

Да, он ехал в тот злосчастный вечер на работу. Чтобы прокормить семью. Да, наверняка он был бы рад, если близкие получили бы десятки миллионов рублей. Но им это надо после его смерти— кто-нибудь спросил?

Почему гламурная телеведущая и уральская актриса решили, что забитая горем и давлением прессы жена экспедитора Захарова, БОИТСЯ реакции общества? Или осуждения. И хочет продолжать мучиться, изображая жертву. Не слишком ли кощунственно и снисходительно это звучит. А что, если она и есть жертва? И про деньги после потери мужа даже думать не хочет. А если и про жизнь тоже думать не хочет?

Если вы хотя бы раз теряли близких, то понимаете, о чем речь. Если теряли близких при трагических обстоятельствах, то сразу простите за всю эту банальщину. Увы, выяснилось, что для некоторых взрослых и состоявшихся людей поведение близких погибшего и правда непостижимо.

В двухчасовой беседе с телеведущей Ксенией Собчак звезда тяжелых артхаусных драм и комедийного сериала «Ольга» Яна Троянова заговорила про ДТП с участием Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну как же так, братцы. Почему же это должно быть так очевидно...

Образование для детей, полный желудок и «улучшение жилищных условий» — этим измеряется счастье? Правда? То, что отец семьи работал ради перечисленных благ, говорит о другом: он был нормальным и настоящим мужиком. Ударение на слово «был».

Он ушел из этой жизни не добровольно. Его жизнь отнял другой человек (по версии защиты — джип, управляемый из Америки). Умышленно или нет — решит суд. Но пока 99% доводов в пользу того, что это был Михаил Ефремов. Так по какой такой логике семья погибшего должна от него деньги принимать?

Понять и простить? Ок, это по-христиански. Совсем другое, духовное и очень сложное дело. Возможно, и на это хватит сил.

Но если открытые раны, достоинство и честолюбие блокируют СМСку с восьмизначными суммами, при чем тут толпа, кричащая «Распни его»?

Люди до сих пор с горем справиться не могут, потому что с утра до вечера возможного убийцу их отца показывают по телевизору. А еще он вину признавать отказался. То есть мимоходом еще разок публично плюнул в труп. О какой боязни осуждения может идет речь.

Стереотипно мыслящей Ксении Собчак это сложно понять, но Яна Троянова — плоть от плоти русской земли, коренной представитель глубинного народа, отыгравшая несколько архетипических типажей русской женщины («Волчок», «Кококо», «Ольга») и фанатеющая от Нонны Мордюковой, неужели и правда не верит в бескорыстность семьи Захаровых? Удивительное дело.

Семья погибшего не хочет ни расправы, ни денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошо, что популярная актриса просто ретранслирует мысли мужа (режиссера Василия Сигарева) — есть еще шанс, что передумает. Ведь это очень важно не только для понимания своего народа, а значит актерского ремесла, но и для формирования гражданского общества в России, за которое так отчаянно воюют и Яна, и Ксения на митингах.

Это именно в США, самой свободной и демократически развитой стране на Земле, люди отказались идти на фильм «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси в главной роли, который только подозревался (и был в итоге оправдан) в сексуальном насилии. За выходные картина при бюджете в 15 миллионов долларов (больше 1 миллиарда рублей) собрала позорные 300 баксов (22 тысячи рублей).

Вот, где единение перед угрозой циничного преступления. А у нас, оказывается, и денежку надо было принять, и не слишком акцентировать внимание на вине Ефремова. Помолчать в тряпочку.

Вопрос компенсаций за тех, кого уже нет, всегда был очень скользким и щепетильным. Может, это плохо и глупо, но после тяжелой утраты не все умеют бодро бегать по инстанциям в поисках пусть даже положенных денег.

По этой же самой причине, открою страшную тайну, матери погибших вдали от дома бойцов не обивают пороги силовых ведомств в ожидании компенсаций. Пока оппозиционные пинкертоны гоняют по кладбищам с камерой в поисках могил десантников, родители, воспитавшие анонимного героя, НЕ считают нужным, допустимым и достойным требовать за него калым.

Не выплатили? Забыли? Захлопотались в бухгалтерии? Утратили списки? Деньги ушли на строительство генеральской дачи? Бывает, проживем.

Сына никогда не вернуть. Остальное — пыль.

Умение отрицать материальное — в этом и есть сила русского народа. Это не слабость и «послушность стада», как кажется недалеким в принципе и бесконечно далеким от людей гражданам.

Потому и не работает в России типичная капиталистическая, американская разводка для лохов: «если ты такой умный, почему ты такой бедный?».

Расскажите эту хохму математику Григорию Перельману.

Страсть к сутяжничеству или легкой наживе никогда не была отличительной чертой наших людей.

Просто есть вещи иного порядка.

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