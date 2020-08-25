Дмитрий Песков - о ситуации с Навальным: Не понимаем, на основании чего так спешат с выводами, употребляя слово «отравление»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес российских властей, выдвинутые на основании первых исследований состояния Алексея Навального. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес российских властей, выдвинутые на основании первых исследований состояния Алексея Навального.

- Мы пока ничего нового не узнали из заявления немецких медиков, - заявил он. - Нужно спокойно анализировать сказанное. Мы специально связались с нашими врачами, чтобы выяснить профессиональную точку зрения. Факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в Омске, и атропин начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, при приеме различных медикаментов. Очень важно выяснить, что стало причиной, но ее ни наши медики, ни немецкие пока установить не смогли.

Спикер Кремля призвал не спешить с выводами, тем более с обвинениями.

- К сожалению, нет вещества, которое послужило причиной этого состояния, - сказал Песков. - Аналитика у всех врачей одинаковая, но выводы разнятся. Не понимаем, на основании чего так спешат с выводами, употребляя слово «отравление». Пока мы констатируем нахождение пациента в коме.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что все случившееся выглядит неожиданным для обывателя, но медики в Омске все необходимые исследования сделали своевременно.

- Это все медицинская информация, специалистам она была сразу известна, - пояснил он. - Это сейчас мы позвонили и спросили у врачей. Нормальный человек вообще не знает, что такое холинэстераза. Я до вчерашнего дня тоже не знал.

МЕЖДУ ТЕМ

«Хотели бы убить - убили бы»: Доктор Мясников рассказал, где Навальный мог принять отраву

Врач отметил, что из оппозиционера могут сделать нового Скрипаля (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Слишком торопятся с выводами»: врач прокомментировал утверждения об отравлении Навального

Как сообщил руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы, пока можно говорит об установленном снижении активности холинэстеразы (подробности)