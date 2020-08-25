Теща отдала 3 млн рублей, чтобы вернуть любимого зятя из-за границы

Женщина рассталась с крупной суммой денег для воссоединения семьи Фото: Мария ЛЕНЦ

В семье 41-летней Маргариты (имя изменено) несколько лет назад случилась настоящая трагедия - её с мужем разлучили. Ее супруга Алексея (имя изменено) депортировали в одну из бывших советских республик без права въезда на территорию России. Расставание стало для пары невыносимым испытанием и возлюбленные искали способы воссоединения. Видя страдания дочери, мама Маргариты тоже включилась в решение проблемы. Анастасия Петровна была готова пойти на любые жертвы, в том числе и финансовые. И, как часто бывает, нашлись люди, готовые помочь чужому горю. Несколько человек убедили тёщу изгнанника, что смогут повлиять на сложившуюся ситуацию благодаря знакомству с сотрудниками различных правоохранительных органов. И за денежное вознаграждение существующие проблемы скоро можно будет уладить.

Услуга по воссоединению дочери с возлюбленным была оценена в 3 миллиона рублей. Спорить с озвученной суммой Анастасия Петровна не стала и в назначенный день отдала семейные сбережения. Оставалось только ждать, когда Алексею откроют дорогу домой. Но чуда не происходило, а добрые помощники бесследно исчезли. Телефонные номера были недоступны и женщины поняли, что их обманули. Женщинам не оставалось ничего, кроме как обратиться в полицию.

— Было совершено мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере. Установлено, что неизвестное лицо ввело пострадавшую в заблуждение, убедив её в наличии обширных связей в правоохранительных органах РФ и пообещав за денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей обеспечить возвращение депортированного зятя на территорию РФ, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Теперь по факту данного преступления проводится проверка, мошенников ищут, а вот Алексей, похоже, так и не сможет вернуться в Россию к любимой супруге и теще.