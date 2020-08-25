Гуси, мед и как превратить моногород в город-сад: Сибай второй год подряд принимает всероссийский инвестиционный форум

На второй день форума участники могли воочию ознакомиться с тем, что есть в Сибае привлекательного, кроме руды Фото: Елена ОДИНЦОВА

Чуть больше 60 тысяч жителей, горнообогатительный комбинат. Степь да степь кругом, переходящая в предгорья. Более 500 километров от главного города региона — Уфы. Кварталы частного сектора с одноэтажными домиками и грунтовыми проулками, которые вдруг сменяются хорошо заасфальтированными улицами с садом камней на газоне. Это башкирский Сибай, претендующий за неформальное звание столицы Зауралья. И на формальное — моногорода.

Что можно сделать, чтобы в городках такого рода хотелось жить? И чтобы нашлись желающие туда вкладывать деньги?

Сибай второй год принимает всероссийский инвестиционный форум «Зауралье». Или, как его тут чаще называют, подчеркивая башкирский колорит, инвестсабантуй. Эти вопросы там как раз и обсуждаются.

- Про существование Сибая я узнал две недели назад, - признался главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, которого на нынешнем форуме, который состоялся 19-20 августа, позвали вести пленарную сессию.

- Мы хотим перевести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров, агломераций, именно в Зауралье. Поэтому встречаемся здесь, хотим показать этот регион, эту часть красивой Башкирии, куда можно инвестировать и где можно развиваться и строить бизнес, - объяснил выбор места глава Башкортостана Радий Хабиров.

Пленарная сессия так и называлась: «Города, в которых хочется жить».

- Чтобы в городе хотелось жить, надо формировать город. В города едут за уровнем жизни, - рассказывал первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

По его мнению, надо формировать агломерации — с развитым городом в центре. Сложно в каждом поселке построить современный медицинский центр и консерваторию. А в центре агломерации все это сделать можно. Такой город-центр будет обеспечивать всех жителей агломерации качественной медициной и образованием, досугом, а главное — работой. Сибай, в частности, может стать центром такой агломерации в Зауралье.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева много говорила о том, как меняются требования к главам маленьких городов:

- Перестать быть коммунальными мэрами – это задача номер один!

Это про то, что решая исключительно текущие задачи — типа где какую трубу прорвало — город удобным для жизни не сделаешь, надо заниматься его развитием.

Гастрономический фестиваль «Гусь и мед» Фото: Елена ОДИНЦОВА

- Мэр должен быть хозяином территории, - отметил Андрей Назаров, сравнив при этом градоначальника с умным главой семейства, который прежде чем подарить жене сумочку, аккуратно выяснит, а какую она хочет.

- Если не уметь общаться с людьми, никакая комфортная среда не поможет, - заметил на ту же тему Радий Хабиров.

Дискуссия периодически переходила на другую больную тему — о взаимоотношениях с населением крупного бизнеса. Нынешний инвестсабантуй проходил на фоне противостояния местных жителей и «Башкирской содовой компании» из-за горы Куштау. Как заметил один из участников форума, тезис «Мы даем стране угля, а остальное нас не волнует» больше не работает.

На второй день форума участники могли воочию ознакомиться с тем, что есть в Сибае привлекательного, кроме руды, - на гастрономическом фестивале «Гусь и мед». Башкирский мед, к слову, уже успешно идет на экспорт в Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию. А гусиные пух и перо используются в пуховиках итальянского бренда Monclear.

Это одно из ноу-хау, которые тоже обсуждались на форуме, - какие мероприятия проводить, чтобы небольшой город сделать известным не только соседям. Сибаю, благодаря инвестсабантуям, кое-что уже удалось. В рамках нынешнего форума подписано двадцать три соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании на общую сумму свыше 10 млрд рублей. В частности, будет построен завод по производству молочной продукции и оптово-распределительный центр агрокомплекса.