Во дворах многоэтажек Новосибирска проходят экологические акции

Планируется, что мероприятия в рамках акции будут продолжены и в сентябре. Фото: shutterstock.com.

В Новосибирске начались эколого-просветительские акции «ЭКОДВОР», которые проходят во дворах многоквартирных домов. Акции проводятся в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» на 2018–2024 годы и «Экология» на 2018–2024 годы, а также федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2024 годы, направленного на благоустройство дворов.

Первые мероприятия начались 24 августа в Калининском, Дзержинском и Кировском районах и продлятся до четверга, сообщает пресс-служба городской администрации. Организаторами выступили департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска и общественная экологическая организация «Пчела».

Каждый, кому не безразлична охрана окружающей среды, может присоединиться к экологам и заняться посадкой деревьев, сбором макулатуры, пластиковых крышечек и использованных батареек, одежды и обуви.

Акция «ЭКОДВОР» направлена на объединение людей для внедрения раздельного сбора отходов, совместного благоустройства домовой территории и улучшения качества жизни.

Планируется, что мероприятия в рамках акции будут продолжены и в сентябре.