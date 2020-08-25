Бортич и Чадов в шаге от смерти: сериал "Игра на выживание" расскажет об участниках шоу, попавших в экстремальную ситуацию

Алексея Чадова на опасный телепроект привела любовь к природе. Фото: Кадры из фильмов.

Реалити - сложнейший телевизионный жанр, зачастую не дающий возможности понять, насколько много достоверного в происходящем на экране. Проекты, в которых герои проходят разнообразные испытания, попадают под подозрение зрителей прежде всего. Спали под открытым небом? Ели на завтрак червяков? Добывали огонь с помощью увеличительного стекла? Да ладно, хорош заливать!

Герои нового триллера режиссера Карена Оганесяна "Игра на выживание" "заливать" будут с радостью, ведь они - участники реалити-шоу "Выживший", в котором 16 смельчаков проходят испытания в глухой тайге, сражаясь за суперприз в виде миллиона евро. Отважным парням и девчонкам действительно есть о чем рассказать зрителям, однако в какой-то момент связь с телеаудиторией будет потеряна, а все потому, что съемочная группа вдруг куда-то испарится. И участники, мечтающие о большой популярности и столь же больших деньгах, постепенно начнут понимать, что шоу закончилась и началось нечто посерьезнее. И пострашнее.

Игорь Верник выступает в привычном амплуа белозубого ведущего. Фото: Кадры из фильмов.

Снятый в горах Абхазии 12-серийный триллер стал интересным опытом не только для молодых актеров, изображающих претендентов на заветный миллион, но и для хэдлайнеров проекта - Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич. Дело в том, что все они играют здесь самих себя. Верник выступает в привычном образе белозубого шоумена - именно он получил пост ведущего злосчастного реалити. Ну а Чадов и Бортич - звездные участники шоу, чьи узнаваемые лица должны привлечь к нему дополнительное внимание. У каждого из них, разумеется, свои причины для участия в подобном проекте.

"Я природу люблю...", - загадочно улыбаясь, отвечает Чадов на вопрос о том, зачем он сюда приехал.

"Играть саму себя - максимально необычная ситуация" - признается Александра Бортич, в насыщенной карьере которой подобного опыта еще не было.

Александра Бортич и не подозревала, что шоу окажется настолько экстремальным. Фото: Кадры из фильмов.

ТНТ, «Игра на выживание», с 31 августа, понедельник - четверг, 22.00