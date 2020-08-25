Не только жена: стало известно, кто еще ездил в машине Михаила Ефремова

Артист признавался, что не раз доверял свой джип другим людям Фото: Михаил ФРОЛОВ

На том, что в машине Ефремова в день аварии могли находиться другие люди, настаивает адвокат актера Эльман Пашаев. Более того, юрист уверяет, что человек, сидевший за рулем, уже установлен.

- Это весьма известный, непростой человек. Позже вы все узнаете, - интригует защитник звезды.

Никаких доказательств в суде, впрочем, Пашаев пока так и не представил: не исключено, что такие заявления - лишь очередной адвокатский трюк.

Однако, как говорил актер и подтверждала его жена Софья Кругликова, свой джип он не раз доверял другим людям. Мол, всем известно - Ефремов любит выпить, но пьяным за руль никогда не садился: вызывал такси или просил товарищей побыть "трезвым водителем". Сайт kp.ru выяснил, кто ездил в автомобиле Михаила Ефремова.

По данным "КП", чаще всего за парковку актер платил сам. Однако, иногда парковочные сессии его джипа оплачивали другие люди - вероятнее всего, они и были водителями (либо могли находиться в авто в качестве пассажира). Так, несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Кроме того, машину парковал мужчина по имени Алексей - сотрудник бара "Ulysses": любимого заведения Ефремова, которое он дважды посещал в день аварии.

Также в данных парковки засветился телефон актрисы Марины Александровой, коллеги Михаила Олеговича по "Современнику" и бывшей жены его друга Ивана Стебунова. Пользовалась машиной и Ольга Квашенникова - красавица-блондинка, актриса театра и кино. Еще одна женщина по имени Ольга оказалась загадочной персоной - ни ее фамилию, ни род занятий "КП" установить не удалось. Отметим, что все эти данные к дню аварии не относятся - это информация по джипу за последние несколько лет.

Дело Михаила Ефремова в суде пока поставлено на паузу: до 31 августа актеру дали отсрочку на выбор нового адвоката. При этом обвиняемый уже перезаключил соглашение со "старым" защитником Эльманом Пашаевым. Как полагает сторона обвинения, этот фокус нужен был для затягивания процесса. За смертельное ДТП актеру грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

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