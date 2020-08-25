Британские ученые назвали COVID-19 репетицией Первого контакта с инопланетянами

Человечество будет не готово к Первому контакту так же, как к COVID-19. Оба события рассматривались учеными, как гипотетически возможные, но по существу являются непредвиденными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На поиски внеземного разума человечество тратит огромное количество сил и средств. Достаточно сказать, что бизнесмен Юрий Мильнер вложил 100 миллионов долларов в проект SETI, который целенаправленно занимается поиском внеземных цивилизаций. А стоимость космического телескопа “Джеймс Уэбб”, который будет высматривать пригодные для жизни планеты, приближается к 10 миллиардам долларов. Кто ищет, тот всегда найдет! Но что мы будем делать, если инопланетяне выйдут на связь с нами? Кто и как будет управлять этим контактом от имени и в интересах всего человечества?

Физик Питер Хэтфилд и специалист в области изучения референдумов Лия Трублуд из Оксфордского университета считают, что пандемия Covid-19 стала идеальной репетицией первого контакта с внеземным разумом и может подсказать, как политикам и ученым избежать роковых ошибок при принятии решений. Свои аргументы ученые изложили в препринте статьи “SETI и демократия” опубликованном на сайте Корнелльского университета.

“Мы полагаем, что между кризисом, вызванным COVID-19, и Первым контактом есть очевидные аналогии”, - заявляют Хэтфилд и Трублад.

В статье приводится пять критериев сходства:

Это событие носит фундаментальный научный характер;

Оно вызовет огромные социальные, моральные, экономические и политические последствия;

Это мировое явление, которое затронет каждого человека на Земле;

Контакт с внеземным разумом это потенциально глобальная “внешняя" угроза (нет никакой гарантии, что инопланетная цивилизация будет дружелюбной), она ставит все человечество на одну сторону “баррикад" (в отличие, скажем, от Второй мировой войны);

Это произойдет внезапно. Человечество будет не готово к Первому контакту так же, как к COVID-19. Оба события рассматривались учеными, как гипотетически возможные, но по существу являются непредвиденными.

Когда на чаше весов находится существование нашей цивилизации, кому доверить вести переговоры? Политикам? Но президент США Дональд Трамп исходя из экономических интересов откладывал введение жестких вариантов блокировки, что привело к катастрофическим последствиям для Америки. А президент Белоруссии Лукашенко по неведомым причинам вообще игнорировал COVID-19… Как доверять таким людям переговоры с “зелеными человечками”, которые могут оставить от человечества мокрое место?

Для начала исследователи решили спросить у самих людей. От имени ученых британское агентство Survation провело опрос, в котором приняли участие 2000 жителей Великобритании.

Волонтерам задавали вопрос: “Представьте себе сценарий, в котором ученые получают недвусмысленное сообщение от инопланетян на далекой планете. Кто должен на ваш взгляд определять содержание ответного сообщения?” Ответы распределились следующим образом:

1. Команда ученых - 39%

2. Избранные представители (политики) - 15%

3. Всенародный референдум - 11%

4. Собрание граждан из случайно выбранных взрослых - 11%

5. Не знаю - 23%

Опрос продемонстрировал, что граждане больше полагаются на мнение ученых. В борьбе с COVID-19 ученые также играют ключевую роль, но надо честно признать, что они чаще всего исполняют роль второй скрипки, на первый план все же выходят политики. Хотя они в пандемии ничего не понимают. Скорее всего, так будет и в ситуации Первого контакта. Однако, Питер Хэтфилд и Лия Трублуд далеки от мысли, что политиков надо гнать поганой метлой от рычагов управления в такого рода случаях.

- Ключевым моментом в принятии целесообразного решения является баланс между экспертизой и суждением. - считают авторы исследования. - Когда у экспертов есть четкие ответы на вопросы - лучше довериться ученым. Но если у науки нет единого мнения или о новом явлении известно еще слишком мало (как в случае с COVID-19 или Первым контактом), то традиционное политическое представительство может быть более уместно.

В ходе пандемии люди столкнулись с непривычной картиной, когда мнение науки перестало быть истиной в последней инстанции. Часть ученых выступала в роли советников правительства. Но при этом правительства разных стран, опираясь на мнения ученых, принимали диаметрально противоположные решения - например, шведская или британская модель борьбы с коронавирусом. А в ряде случаев авторитетные исследователи публично выступали с рекомендациями, которые прямо противоречили официальным правилам. Это касалось, например, целесообразности обязательного ношения перчаток или использования медицинских масок на улице. А некоторые ковид-диссиденты уверяли, что меры предосторожности вообще излишни - их должны придерживаться люди из группы риска, а всем остальным надо поскорее переболеть, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть коллективного иммунитета. В итоге мы увидели как разные группы ученых открыто конфликтуют между собой. Скорее всего, такая ситуация возникнет и во время Первого контакта: у человечества не будет единого научно обоснованного ответа.

Исходя из опыта пандемии COVID-19 Хэтфилд и Трублуд считают, что орган, который будет управлять контактом с инопланетянами должен иметь максимальную легитимность, то есть доверие общества. Один из вариантов это формирование группы ученых, которые будут назначены не национальными государствами, а разнообразными авторитетными экспертными организациями. В идеале же договариваться с инопланетянами должны избранные представители власти, которые имеют опыт работы в реальной науке.

КСТАТИ

Большинство людей инопланетян не боятся!

В рамках опроса, о котором мы писали выше, двум тысячам британских респондентов задавали и второй вопрос: “В случае проведения всепланетного референдума о том, как отвечать на сообщение от инопланетян, вы бы проголосовали за установление контакта? Или предпочли бы не вступать в контакт с внеземным разумом?”

Вот что ответили участники опроса:

1. Голосовать за установление контакта с инопланетянами - 56%

2. Голосовать за то, чтобы не вступать в контакт - 13%

3. Не проголосовали бы - 10%.

4. Не знаю - 21%